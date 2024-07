L’empresa d’aigües de Girona torna a tenir tots els directius després d’un any

Cicle de l’Aigua del Ter (Catsa), l’empresa d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià, torna a tenir tots els càrrecs directius després d’un any. Recentment, s’ha cobert la plaça de director financer, que serà per Roger Martínez Fuster, que ara treballava en una empresa constructora però que durant molts anys ha estat vinculat a empreses de l’aigua, com Agbar o Suez.

La persona que era la gerent i directora tècnica de l’empresa, Laura Mascort, va ser acomiadada el 13 de juliol de l’any passat per, presumptament haver comès una infracció considerada «greu» consistent en espiar el correu electrònic d’un altre treballador.

Quan es va obrir un procés per cobrir les dues places, va deixar el càrrec el director financer, Àlex Aguilar, per motius personals. Aguilar i Mascort havien mantingut el càrrec de l’empresa mixta d’aigües (Agissa) a la nova empresa pública, Catsa. La renúncia d’Aguilar es va produir al gener d’aquest any. A partir d’aquesta data, la nova empresa d’aigües es quedava sense cap càrrec directiu.

Concurs urgent

L’Ajuntament de Girona va mirar d’ocupar aquesta darrera plaça vacant - la de director financer- per mitjà d’un procés urgent per recuperar almenys una persona a l’equip directiu. Però la jugada no va sortir bé. Tot i que hi havia només dos dies per presentar-se al concurs públic, es van resentar cinc candidats, però cap tenir el perfil que es buscava i el procés va quedar desert. A continuació, es va obrir un segons concurs ja ordinari amb trenta dies de marge i amb unes bases per presentar-se amb menys restriccions.

Concursos ordinaris

Pel que fa al càrrec de gerent, el mes de març es va resoldre a l’elecció del candidat amb millor opció, el figuerenc Albert Testart Guri, que era gerent a Giascsa (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya), una empresa pública que gestiona el servei d’abastament d’aigua per diversos ajuntaments catalans.

També va ser el director gerent de Figueres de Serveis SA (Fisersa). Després d’alguns recursos d’altres aspirants va assumir el càrrec el mes de maig. Cobra 78.000 euros bruts anuals.

Pel que fa al director tècnic, també es va escollir en paral·lel a Testart. Va resultar ser el tercer classificat al concurs públic obert, Marc Villacampa i Rosés, ja que els altres dos que tenia per sobre van acabar renunciant. La seva retribució bruta anual és d’uns 72.000 euros. És el mateix import que el sou del director financer, Roger Martínez.

