Salt té en marxa diverses obres municipals amb una inversió superior als 215.000 euros

L’Ajuntament de Salt té en marxa diverses obres municipals que suposen una inversió de més de 215.000 euros. Per un costat, fa unes setmanes que van començar els treballs d’adaptació d’un local baix comercial situat entre el carrer Àngel Guimerà i la plaça Guifré el Pelós, amb l’objectiu que un cop acabades les obres s’hi pugui traslladar la Biblioteca d’en Massagran, ara ubicada al carrer Major.

Segons indica l'Ajuntament en un comunicat, es tracta d’uns treballs que estan previstos que s’allarguin uns 5 mesos i que els executa l’empresa Plan Your Future per un valor de 134.214 euros. Aquesta firma va ser la guanyadora del concurs públic que es va realitzar i en el que van concórrer fins a sis empreses que pretenien optar a l’obra. El local que ara es troba en obres té una superíficie de 308 metres quadrats i els treballs consisteixen en la construcció de dos lavabos, un d’ells adaptat i un magatzem. Així mateix, el projecte ja contempla instal·lar la nova climatització, renovar la instal·lació elèctrica i d’aigua i substituir les actuals persianes de ferro per unes de noves automatitzades.

Cal tenir present que la Biblioteca d’en Massagran té prop de 10.000 visitants, tenint en compte que obre a les tardes i dissabtes al matí amb l’objectiu d’incentivar la lectura entre els més petits i apropar el món cultural a la mainada de Salt. Un cop quedi lliure l'actual espai de la biblioteca, l'Ajuntament estudiarà quin ús tindrà, però pel que sembla podria ser veïnal.

Obres de millora a Can Boric

Unes segones obres que ja fa unes setmanes que estan en marxa són les que han de permetre rehabilitar i millorar l’edifici municipal de Can Boric, situat a tocar de les instal·lacions de l’Escola Municipal de Belles Arts (EMBA), al carrer Lluís Moreno. En aquest cas, les obres van a càrrec de l’empresa Fàbregas Immobles, una de les quatre que van optar a l’adjudicació de l’obra, que es realitzarà amb una inversió 72.841 euros. Els treballs se centren en l’eliminació de les barreres arquitectòniques de la planta baixa i la construcció de rampes d’accés, un lavabo adaptat, així com l’escala d’accés a la primera planta que es farà amb una llosa de formigó. A més, es refan les instal·lacions d’electricitat, lampisteria, enllumenat i telecomunicacions.

Llums a un passatge

En els darrers mesos, el consistori també ha realitzat una intervenció en un dels passatges que uneixen el passeig Països Catalans amb el carrer Roca Delpech. Es tracta d’uns passatges privats però d’ús públic que per millorar-ne la seguretat el consistori ha demanat el vistiplau dels propietaris per ubicar-hi una línia de lluminàries. Es tracta d’una actuació que ha superat els 8.000 euros que es vol repetir a la resta de passatges que hi ha amb la mateixa situació, un cop es compti amb el vistiplau dels propietaris.

En aquest sentit, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, destaca que “com preveu el pla de mandat seguim aplicant les inversions previstes per aquest any, amb una partida de 380.000 euros per millorar equipaments que permeten garantir millors serveis i oferir noves possibilitats a la ciutadania. En aquestes obres en marxa, cal destacar els treballs per a la nova ubicació de la Biblioteca d’en Massagran que se circumscriu també en el Pla de Biblioteques que vam aprovar fa uns mesos i on seguim treballant per definir una nova biblioteca central”. Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Territori i Urbanisme, Àlex Barceló, posa amb èmfasi “l’obra a Can Boric, ja que permet recuperar patrimoni del municipi que fins ara es trobava amb mal estat i destinar l’edifici a una necessitat i donar sortida a una demanda, en aquest cas, per l’escoltisme de Salt”.

Aquestes obres s’afegeixen a altres millores que s’han realitzat en aquests darrers mesos, com la millora de la coberta del pavelló municipal per resoldre les filtracions d’aigua i durant l’agost es preveu fer una actuació de millora al parquet de la pista i ja es va instal·lar un segon marcador a la instal·lació. També s’ha culminat la renovació de l’enllumenat de camp de futbol del Pla, amb un nou sistema amb tecnologia LED i que permet el control a distància a través d’una aplicació. A banda d’això, es van millorar alguns aspectes de la piscina municipal exterior, just abans de l’obertura al públic que es va produir durant el mes de juny.