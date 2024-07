La seguretat i la recollida de residus, les preocupacions principals dels veïns de Girona

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, es va reunir dilluns a la tarda amb diferents associacions de veïns dels barris de la ciutat per avaluar el primer any de l’actual equip de govern. Salellas realitza aquesta mena de trobades amb agents socials i econòmics de la ciutat per fer un balanç d’aquest primer any de mandat i plantejar diferents reptes de futur. En aquesta en qüestió que es va fer amb els veïns es van recollir «una vuitantena de peticions», tal com va apuntar a les xarxes socials el tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, qui també va assistir a la trobada. Tanmateix, les principals preocupacions dels veïns són la seguretat i la recollida de residus, dues qüestions molt presents en el dia a dia de la ciutat.

El tema de la seguretat preocupa per «tots els incidents recents del sector est», explica el president de Coordinadora d’Associacions Veïnals de Girona, Roger Casero. «Ha sortit de mare» perquè temen que els fets quedin «impunes». En tot cas, Casero condemna els fets, que són «molt greus», però també lamenta que tot hagi creat «sensació d’inseguretat». Sobretot, pels «veïns no implicats» que viuen en aquest sector de la ciutat, però també hi ha «por i temor» per part de «de les famílies implicades que no viuen en el sector».

Per altra banda, l’altre gran tema és el nou sistema de recollida de residus que s’està implantant a la ciutat. Els primers barris on va començar el porta a porta «han pagat la novatada», apunta Casero, perquè «potser calia planificar-ho amb més temps». Tot i així, ara ja s’han detectat «algunes dificultats» i ara es veu «el canvi que s’està produint».

En aquest apartat, el president de la coordinadora també explica que hi ha una «preocupació» per l’increment del cost de la taxa d’escombraries i, per això, demanen que «els veïns que facin bé la recollida selectiva puguin tenir beneficis». A part, reclamen estudiar un escenari diferent pel que fa al pagament de la taxa i que es diferenciï més enllà de cases i pisos per pagar-la.

«Valoració positiva»

Així, aquests són els temes més recurrents quan fan alguna reclamació a l’equip de govern. Tanmateix, en la reunió de dilluns es van posar sobre la taula altres temes, com el de la neteja (per exemple, les males herbes que hi ha en alguns sectors) o la mobilitat. En aquest punt van sortir qüestions com els carrils bici, el transport urbà o la zona de baixes emissions.

Casero valora «positivament» la trobada amb l’alcalde perquè «és una posada en comú perquè el govern ens escolti, però també per escoltar-nos entre nosaltres». Per la seva banda, fonts de l'Ajuntament de Girona detallen que volen «posar en valor aquest espai d’escolta activa amb els representants veïnals», ja que entenen que «la comunicació unidireccional cap als veïns és cosa del passat». Per això, el govern treballa «per oferir espais on es pugui explicar de tu a tu la feina que fem com a Ajuntament i alhora poder escoltar en primera persona les preocupacions dels barris».

Subscriu-te per seguir llegint