La Diputació de Girona tira endavant el projecte per construir l'edifici del barri de Montilivi

La Diputació de Girona tira endavant el projecte per construir l'edifici al solar del carrer de Puigsacalm del barri de Montilivi. Aquest dijous ha anunciat que ja ha presentat el projecte del pla especial d'usos a l'Ajuntament de Girona per tal que aquest el validi i segueixi la tramitació corresponent abans de començar les obres. Es tracta d'un edifici amb usos administratius que ha aixecat molta polèmica pel rebuig dels veïns de la zona perquè asseguren que aquest no és el lloc adequat. De moment, la Diputació ha anunciat que incorpora els acords amb l'alcalde, Lluc Salellas, per instal·lar-hi un parc infantil i cedir un espai de l'edifici als veïns.

Després de mesos d'oposició veïnal i pressions per aconseguir avortar el projecte de construir un edifici al solar del carrer de Puigsacalm, la Diputació de Girona ha decidit fer un pas més i presentar el projecte del Pla Especial d'Usos a l'Ajuntament de Girona. Aquest document ara està sobre la taula de l'equip de govern local perquè el validi i, d'aquesta manera, puguin iniciar-se els tràmits corresponents per l'inici de les obres.

En un comunicat enviat als mitjans aquest dijous, la Diputació de Girona detalla que construiran un edifici amb usos administratius en aquest solar del barri de Montilivi. El terreny està qualificat com a equipament en el Pla General d'Ordenació Urbana, tot i que a dia d'avui sigui un parc. El projecte presentat al consistori inclou algunes de les millores que ha pactat l'equip de govern municipal per satisfer part de les demandes veïnals.

Aquestes millores impliquen la construcció d'un parc infantil a la zona i també planteja la possibilitat de cedir temporalment un espai de les noves instal·lacions als veïns en funció de les necessitats que s'acordin amb l'Associació de Veïns.

El nou edifici s'aixecarà en aquest solar que va passar a mans de la Diputació de Girona el febrer del 2023. Fins aleshores era propietat municipal però l'anterior equip de govern de l'ajuntament havia tancat l'acord amb la diputació de fer una mutació demanial. El pacte fixava que el consistori obtindria la propietat de l'antiga UNED, l'edifici que hi ha al Barri Vell al costat del Modern. A dia d'avui la planta baixa d'aquest edifici es fa servir per a les persones sensesostre mentre duren els mesos de més fred. La idea és que es converteixi en un equipament per a entitats municipals.

A canvi d'aquest edifici, però, la Diputació rebra en propietat el solar que hi ha al carrer de Puigsacalm. La idea de la Diputació és oferir més espai per a tècnics i administratius de l'ens, ja que asseguren que s'han quedat sense lloc.