L'empresa pública de l'aigua inverteix més de 800.000 euros a Girona, Salt i Sarrià de Ter per substituir canonades antigues

L’empresa Cicle de l’Aigua del Ter (CATSA) invertirà a Girona 300.081,57 euros (IVA exclòs) en la millora de la xarxa de distribució i sanejament d’aigua potable al llarg del 2024. A més, l’ens també farà millores a Salt i a Sarrià de Ter per un import de 538.762,17 euros. Les actuacions consistiran en la substitució de diverses canonades antigues, fetes amb materials com el fibrociment, per altres de noves, elaborades amb materials homologats i actuals. Així s'evitaran fuites i s'incrementarà el rendiment del sistema. Les inversions també busquen reduir el nombre d'avaries en el cas de la xarxa d'aigua potable i minimitzar les filtracions al medi natural, en el de la xarxa de sanejament.

A Girona, l'actuació consistirà en la reposició de tubs en sis punts de la ciutat. Concretament, al carrer de Narcís Roca i Farreras (146.079 euros), on s’actuarà en la xarxa de distribució; i als carrers de Tarragona (33.040 euros), d’Oviedo (33.969,63 euros) i d’un tram d’Emili Grahit (43.070 euros), ja que les actuacions en aquesta via s’efectuaran en diverses fases. En aquests darrers tres punts, els treballs es faran en la xarxa de sanejament.

El pressupost també contempla substituir canonades obsoletes de la xarxa de distribució en punts en què l’Ajuntament de Girona està fent tasques d’asfaltatge per tal de disminuir costos i d’assegurar la continuïtat del paviment a tota la via (43.922,49 euros). És el cas de les canonades de l’encreuament entre l’avinguda de Mariano Álvarez de Castro i el carrer de Barcelona, i de la rotonda que uneix l’avinguda de Lluís Pericot amb els carrers del Marquès de Caldes de Montbui i de la Riera Bugantó.

A Salt i Sarrià de Ter, se substituiran canonades de la xarxa de distribució al polígon de Torremirona de Salt (Fase 1) i als carrers del Firal, del Carrilet i d’un tram dels carrers Major i Lloses de Sarrià; mentre que en el cas de la xarxa de sanejament s’actuarà únicament al carrer d’en Xunclà de Sarrià (Fase 1).

CATSA ja va invertir 121.765,63 euros en la reposició de canonades de la xarxa d’aigua potable durant el 2023, amb actuacions a la travessia Rigau de Salt i al carrer del Carme de Girona.