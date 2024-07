La Plataforma pel Decreixement Turístic detecta 78 pisos turístics il·legals a Girona

La Plataforma pel Decreixement Turístic denuncia que a Girona hi ha un total de 78 pisos turístics il·legals, que ha pogut detectar gràcies a les dades que ofereix la plataforma Inside Airbnb. Les xifres d'aquesta pàgina, comparades amb el registre de pisos turístics de la Generalitat, donen com a resultat que a la ciutat hi ha 29 pisos que no disposen de llicència, n'han introduït una de falsa o en tenen una que és d'un municipi diferent. Al mateix temps, també n'hi ha 49 que ofereixen habitacions sense la corresponent llicència de llar compartida. La plataforma, a més, avisa que aquesta xifra només s'ha comparat amb els pisos que hi ha a Inside Airbnb. Per tant, hi podria haver altres plataformes que ofereixen també pisos turístics il·legals, per la qual cosa, la xifra podria ser més elevada.

Al mateix temps, també s'han mostrat preocupats per l'increment dels lloguers de temporada. Amb aquests, els propietaris no necessiten cap llicència turística i poden encadenar contractes que es rescindeixen quan el turista abandona la ciutat. En principi, els lloguers de temporada han de tenir una durada, com a mínim, d'un mes, però han detectat que se'n resideixen dependent de l'estada que faci el visitant a la ciutat (per exemple, quatre dies), i després se'n torna a fer un altre pel següent visitant. En tot cas, la plataforma no ha especificat xifres d'aquest cas, però sí que ha alertat que anaven a l'alça.

