Bernat Rubió, nou president del Rotary Club de Girona

El Rotary Club de Girona ha celebrat el tradicional sopar i cerimònia de canvi de presidència de l'entitat. Bernat Rubió agafa les regnes dels rotaris gironins de la mà de l'empresari Daniel Valls, que ha esgotat el seu mandat amb una valoració «molt positiva», en paraules seves, en l'acte de relleu. La cerimònia, celebrada el dijous 4 de juliol a la Torre Bonica, ha comptat amb la presència d'autoritats polítiques, empresarials i dels diferents clubs rotaris de la província per posar punt final a la trajectòria de Valls al capdavant, cedint el relleu a Rubió. Un moviment que busca una línia continuista respecte a les propostes iniciades en aquesta última etapa i que ha comptat amb l'elecció dels rotaris gironins per continuar sumant esforços en la seva tasca benèfica, en un acord triennal que enceta el seu segon capítol.

Els objectius dels pròxims anys pel Rotary Club de Girona passen per, segons la mateixa entitat, recuperar relació clubs agermanats, treballar per construir vincles i buscar la dimensió més internacional. També, el creixement en membres i visibilitzar els projectes principals a Girona, com els Premis Bonmatí, projectes conjunts amb la resta de clubs de la demarcació o el Circ Solidari de Nadal. També s’ha fet referència als nous projectes que aborda el Rotary Club de Girona, com per exemple el Projecte de reforestació i Premi a la Joventut, «una forma de tenir cura del medi ambient i donar suport al talent i valors dels joves que ens han de liderar demà».

«Les persones que formem part de la societat civil considero que tenim la responsabilitat moral de treballar per la comunitat en la mesura de les disponibilitats i recursos de cadascú. El paper de les institucions ha de ser estar el més proper possible i fomentar un entorn col·laboratiu», ha assegurat Bernat Rubió, president entrant, en la seva interlocutòria. Tanmateix, Montse Moral, Governadora 2024/25 del districte 2202, ha assistit al seu primer acte oficial en el càrrec.

L'acte ha comptat amb la presència del Marc Lamuà, diputat del PSOE al Congrés dels Diputats; Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona; Pere Parramon, subdelegat del Govern a Girona; la Sílvia Paneque i Sureda, regidora del PSC a l’Ajuntament de Girona; Raquel Robert Rubio, regidora de Treball a l'Ajuntament de Girona; Sergi Font Domènech, regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania a l'Ajuntament de Girona; i Queralt Vila Vergés, regidora d'Educació a l'Ajuntament de Girona.