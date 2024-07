Els veïns i comerciants del carrer Ballesteries neguen que hi hagi turisme massiu a Girona

L'Associació de veïns i comerciants del carrer de les Ballesteries de Girona nega que hi hagi «turisme massiu» a la ciutat perquè segons han pogut comprovar, aquest any, «no hi ha tanta gent», afirma el president de l'associació José Badenes. De fet, diu que el turisme seria massiu si la ciutat estigués cada dia «col·lapsada» com passa per Temps de Flors i que, en aquest sentit, el que cal és «controlar» els visitants que venen. Tot això, arran de la manifestació convocada per a demà per part de la Plataforma pel Decreixement Turístic i en la qual es protestarà contra el turisme massiu.

En aquest sentit, Badenes diu que «anar contra el turisme també és anar contra la gent que viu del turisme», tot i que afirma que els comerços que hi ha al carrer de les Ballesteries, una quarantena, «no estan destinats al 100% al turisme», ja que són «botigues de fa molt de temps». Encara més, remarca que si no fos pel turisme hi hauria dies que «negocis se n'anirien sense vendes a casa», i que lamenta que aquest any han «caigut un 50%» respecte a l'any passat, cosa que, segons ell, confirma la menys afluència de turisme respecte a altres anys.