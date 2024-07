La UdG es consolida entre les 10 universitats espanyoles més transparents

La Universitat de Girona es consolida entre les deu universitats més transparents d'Espanya segons Dyntra, una plataforma col·laborativa que estudia la transparència a l'hora de la publicació de dades en les pàgines web de diferents organitzacions. En concret, és la novena a escala espanyola i ha millorat progressivament els resultats en els últims anys. En l'última actualització compleix 154 dels 169 requisits analitzats per la plataforma, mentre que fa un any en complia 133. Per això, té un percentatge del 91,12%, sent la millor universitat catalana quant a transparència.

Dins de la puntuació global, Dyntra també analitza la transparència en funció de diferents aspectes. El punt fort de la UdG és el de transparència economicofinancera, on compleix un 95% dels requisits, 19 de 20 en aquest cas. En el punt que falla és el de no tenir un visor de transparència economicofinancera on es mostren les dades del pressupost i el seu estat d'execució de manera gràfica, clara, accessible i comprensible per la ciutadania. Per altra banda, en comunicació pública compleix el 92% dels requisits, en aquest cas, 23 de 25. Els punts que penalitzen la institució en aquest apartat és no tenir cartes de serveis, compromisos assumits i grau de compliment d'aquests, ni tampoc està federada el portal de dades obertes en el portal datos.gob.es.

Transparència institucional (90,48%), participació i col·laboració (90,48%) i contractació de serveis (89,49%) són els altres punts que s'avaluen en aquesta plataforma. Altres punts que analitza Dyntra i la UdG no compleix són no facilitar la declaració de la renda del rector i dels vicerectors ni tampoc el de secretaris, gerents o degans. Tampoc detalla el currículum del personal eventual, els informes sobre la facturació anual que incloguin informació sobre el número, volum facturat, import mitjà per factura, volum de factura per tipus de proveïdor, els plans estratègics d'ajudes i subvencions aprovats, ni la plataforma té coneixement de l'existència i publicació informe anual de la inspecció general de serveis, o documents equivalents en el seu cas.

Les millors

La Universitat de Saragossa i la Universitat de Huelva són les millors en l'última actualització del llistat de la plataforma. Les dues institucions compleixen el 96,45% dels requisits, és a dir, 163 dels 169. En un següent bloc i amb el 94,67% dels requisits completats hi ha les universitats de Valladolid, Múrcia i Burgos, mentre que en un tercer bloc hi ha la Complutense de Madrid i la Rei Juan Carlos amb el 92,9% dels requisits superats. Després hi ha la Universitat de Vigo (91,72%) i posteriorment, en novena posició, ja s'hi troba la UdG.

Pel que fa a les altres universitats catalanes, la Pompeu Fabra és la dotzena a escala estatal havent complert el 87,57% dels requisits. Tanmateix, per trobar les següents ja s'han de baixar més posicions, i no és fins a la que hi ha la Rovira i Virgili i l'Autònoma de Barcelona, les dues amb un 68,64%. Més enrere s'hi troben les universitats de Barcelona (60,95%), Lleida (59,17%) i Vic (55,62%) i, fins i tot, n'hi ha dues que suspenen, l'Oberta de Catalunya i (39,05%) i la Ramon Llull (33,73%).