Vídeo | Atracament a punta de pistola en un supermercat de Girona

Atracament a punta de pistola a ple dia en un supermercat de Girona.

El robatori amb violència i intimidació es va produir aquest dijous a primera hora de la tarda i el lladre es va emportar el contingut de la caixa registradora.

El succés, que ha avançat l'emissora municipal Girona FM, va produir-se en un establiment situat a l'altura del número 40 de la Rambla Xavier Cugat del barri de Fontajau.

Un home va entrar al local -com es veu en el vídeo- amb una careta tipus Anonymous i vestit de fosc amb una bossa de plàstic. De dins en va treure una pistola -que no es descarta que sigui simulada-. La va exhibir contra els dos treballadors que hi havia en una de les caixes i els va exigir els diners de la caixa registradora. Ambdós li van entregar i va fugir amb el botí del lloc dels fets caminant tranquil·lament.

A dins del local mentre es produïa el robatori violent va entrar-hi una clienta que fins tard no es va adonar que succeïa i va tenir un sobresalt. Cap treballador ni client va resultar ferit arran dels fets.

Arran dels fets, els responsables del local van avisar els Mossos d'Esquadra que es van dirigir a la zona pels volts de les tres de la tarda. Els agents van fer recerca per la zona, però no van localitzar al delinqüent. Tenen una investigació oberta i de moment no s'han practicat detencions, indiquen des del cos policial.

El mes de febrer també es va produir un atracament similar en una botiga de la mateixa Rambla Xavier Cugat de Fontajau. D'aquest cas tampoc han transcendit detencions.