El Girobeer encara la recta final amb gran èxit de públic

El parc de la Devesa de Girona porta des de dimecres celebrant el Girobeer, la fira de la cervesa, que està sent un gran èxit amb molta afluència de visitants, segons els organitzadors. Aquest diumenge és l’últim dia d’aquesta setena edició, que s’ha consolidat com un esdeveniment de referència per als amants de la cervesa.

La Fira se celebra a l’aire lliure sota els plataners de la devesa. L’esdeveniment ofereix una àmplia varietat de cerveses de qualitat produïdes per cerveseries locals i internacionals, assegurant que hi hagi opcions per a tots els gustos i preferències.

La Fira consta de cinc parades de cervesa, amb 50 cerveses diferents per escollir. A més, hi ha dotze parades de menjar que ofereixen una gran varietat culinària per a tots els gustos, incloent-hi opcions argentines, veganes i sense gluten, entre moltes altres. Pel que fa a la programació musical, avui es tancarà aquesta edició amb l’actuació de Hot Drinks, a les vuit del vespre.