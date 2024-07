L’AV de Germans Sàbat reclama que es mantinguin les places de l’escola bressol

L’Associació de Veïns i Veïnes de Germans Sàbat reclama que es mantinguin les places de primer i segon d’infantil (I1 i I2) de l’escola bressol la Baldufa. L’Ajuntament va anunciar fa unes setmanes que a la Baldufa hi haurien dues aules per a nadons al curs vinent (I0). Això ha provocat que s’eliminin dues de les quatre línies d’I1 al centre educatiu.

El president de l’entitat veïnal, Jordi Rosales, explica que ha mantingut reunions amb l’Ajuntament que no han sigut satisfactòries i que ha acabat traslladant el cas a l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania, Marta Alsina. Rosales indica que aquesta decisió de l’Ajuntament ha provocat que divuit famílies del barri s’hagin quedat sense plaça. «No poden deixar aquestes famílies al carrer», lamenta. Explica que ja no hi ha plaça a cap escola pública i que les privades són molt més cares i també s’han omplert.

«Un greuge» per als veïns

Rosales considera que la decisió municipal és un «greuge» perquè l’Ajuntament aplica un criteri per a les places per a nadons que és la de «zona única a tota la ciutat» . Aquestes dues aules a la Baldufa, on hi aniran catorze nadons en total, se sumen a l’oferta de set places a l’escola bressol municipal Garbí, situada al barri del Pla de Palau - Sant Pau i Girona passarà de tenir set places municipals a 21 per al curs vinent. El president de l’associació de veïns remarca que això no és cap problema «sinó tot el contrari» però «sempre i quan no suposi el que ha succeït que és l’eliminació de dues línies de primer d’infantil (I1) a la Baldufa que no s’han creat a cap altre lloc i més, tenint en compte que la zonificació, és la de l’esquerra del Ter i Sant Narcís, i per tant resulta impossible trobar plaça».

El representant veïnal se sent impotent perquè no se li ofereix cap solució i lamenta que els afectats «precisament són del barri i tenen l’escola bressol allà mateix» però que «es queden sense plaça per una decisió política incomprensible». Recorda a més, que el mateix Ajuntament és qui considera que l’escola bressol és del barri si es té en compte que als pressupostos participats l’equipament s’inclou com a criteri que els resta punts.

Una possible alternativa

El representant veïnal indica que fins i tot ha proposat opcions alternatives que farien viable mantenir les línies de primer d’infantil (I1) i tenir les dues aules per a nadons (I0). Seria als baixos de la Baldufa, on a les tardes ja hi ha activitats d’altres associacions del barri. «Si a la tarda es fa servir i ja té lavabos, cuina i espai suficient, perquè no al matí?», es pregunta.

En total, a les escoles bressol públiques s’oferiran 669 places el pròxim curs 2024-2025 repartides en tres nivells: Infantil 0, nadons nascuts el 2024; Infantil 1, infants nascuts el 2023, i Infantil 2, infants nascuts el 2022. En aquest sentit, cal destacar que també s’incrementen les places d’I2. Aquest curs, que és gratuït per a les famílies, passarà a tenir 16 places més que l’any passat.

