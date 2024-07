Protesta a Girona contra la «ciutat aparador» i l’excés de pisos turístics

«Girona no està en venda, Girona es defensa». Així arrancava la concentració contra el «turisme massiu» a la plaça del Vi de Girona, aquest dissabte a la tarda. Més de 400 persones han recorregut bona part del Barri Vell amb clams com «Miris on miris, tots són guiris», «Si tu gentrifiques, jo sabotejo» o «Volem més Girocletes, no turistes en xancletes».

Durant la marxa, els manifestants han penjat cartells en blocs on tot són pisos turístics, culpant-los de l’«expulsió» dels veïns, en els quals es llegia: «Això és bloc turístic. Your luxury, our misery» (en anglès, El teu luxe, la nostra misèria) i altres com «El turisme massiu mata els barris». També es van fixar en parets de la ciutat, com al carrer Ballesteries, on els manifestants han viscut moments de tensió amb un home que retirava els papers encara molls que acabaven d’enganxar al mur.

La protesta, convocada per la Plataforma pel Decreixement Turístic, que s'ha organitzar de forma coordinada amb la manifestació de Barcelona, ha reivindicat límits a un turisme que «destrueix barris sencers, expulsa les seves veïnes i encareix la ciutat a tal ritme que l’està fent inhabitable». Pau Casacuberta, un dels portaveus de la plataforma, ha sentenciat que la convocatòria d’aquest dissabte ha arribat després d’acumular «molta paciència». Durant molts anys, l’entitat ha reclamat decreixement turístic i que s’aturi la «bogeria» del turisme. Una manifestació, segons el portaveu, fruit de la «desesperació» i de la «ràbia». Tanmateix, l’organisme reclama un nou model econòmic que «permeti viure dignament» i al seu torn, «harmonia amb el món natural».

La plataforma, que critica que la ciutat s’ha convertit en «un aparador», ha recordat que aquesta setmana han detectat 78 pisos turístics il·legals, que ha pogut conèixer gràcies a les dades que ofereix la plataforma Inside Airbnb. Aquests són pisos sense llicència o amb una de falsa. A més, han remarcat la necessitat de retirar llicències i sancionar els lloguers de temporada fraudulents. Tanmateix, els manifestants han criticat les actuacions del govern actual de l’Ajuntament, el Patronat de Turisme de la Costa Brava, la Diputació i el regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, i els exigeixen mesures immediates «i que s’actuï per revertir una situació límit».

Abocats «al col·lapse»

Arribats a la plaça de la Independència, els portaveus han llegit un manifest per denunciar les conseqüències de la massificació turística.

Segons els convocants, «la indústria del turisme genera precarietat laboral, destrueix les economies locals, i els beneficis van a parar en mans d’una reduïda minoria d’empresaris i grans tenidors que especulen i fan negoci amb una necessitat bàsica com és un sostre», per afegir que «les classes populars en reben les conseqüències».

Al seu torn, el manifest criticava un sistema que «busca explotar qualsevol racó del món per treure’n el màxim benefici al preu que sigui». Un camí que, segons els convocants, ens aboca «al col·lapse».