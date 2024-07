Un foc crema deixalles a Font de la Pólvora

Els Bombers s'han desplaçat aquest migdia fins al barri de Font de la Pólvora de Girona per apagar un foc. Les flames han afectat deixalles que hi havia al carrer Avellaner. L'incendi era en un punt molt concentrat, fet que ha provocat una columna de fum negre. Els Bombers hi han desplaçat tres dotacions per poder sufocar les flames. L'avís l'han rebut poc abans de dos quarts d'una del migdia.