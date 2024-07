Queixes de famílies de Girona per ser assignades a escoles «molt llunyanes»

«Diuen que és de dret poder triar l’educació del teu fill, però no hem tingut aquest dret». Aquest és el clam d’una de les tantes famílies de la ciutat de Girona, que ha volgut quedar en l’anonimat, que no ha pogut inscriure l’infant en la primera opció que van escollir en la prescripció per començar l’etapa d’infantil a I3. De fet, ni la primera, ni la segona, ni la tercera. Se’n poden posar fins a deu, però els van «recomanar posar-ne tres o quatre» perquè no tindrien «problemes per entrar». A l’hora de la veritat, però, es troben amb el fet que els han assignat un centre «a l’altra punta de la ciutat», a gairebé sis quilòmetres de casa seva.

El seu no és l’únic cas a la ciutat. A la seva llar d’infants «n’hi ha com a mínim tres» que estan com ells, i Diari de Girona ha pogut saber que hi ha hagut moltes altres famílies a les quals no se les ha assignat la primera opció i que, finalment, s’hauran de desplaçar uns quants quilòmetres per portar l’infant a l’escola quan comenci el curs el setembre. Aquesta família explica que el dia que va anar a parlar amb el centre on el seu infant està assignat van voler provar de fer el trajecte. El resultat és que van estar «vint minuts per arribar en cotxe sense que fos hora punta». El problema afegit és que el matrimoni només té un cotxe, per la qual cosa no podran disposar del vehicle cada dia per portar l’infant a l’escola. Per tant, si hi han d’anar caminant «és una hora i mitja, i s’ha de tenir en compte que hi ha un infant de tres anys».

La família va acudir a l’Oficina Municipal d’Escolarització a informar-se i allà els van dir que «no poden tocar les places, que les prescripcions estan fetes i que ells no tenen poder per modificar res». L’únic que els van dir és que fessin una reclamació al Departament d’Educació. La van fer i el cap de tres dies hàbils els hi van denegar. Lamenten que només els donessin «dos dies per fer la reclamació, després d’haver fet la preinscripció el març». També que «no van donar cap explicació ni perquè la van desestimar ni van tenir en compte els documents de la reclamació». I és que hi van afegir que la mare de la família pateix problemes de salut i, fins i tot, van donar l’opció d’un altre centre preinscripció no havien afegit a la preinscripció. Altres famílies consultades per aquest diari també indiquen que intentar parlar amb Educació és «topar amb una paret».

«El setembre hi ha moviments»

Davant tot això, la família ha decidit no matricular l’infant en el centre assignat i esperar al setembre, «quan hi ha moviments de places». A part, han presentat un «recurs d’alçada» a Educació, i aquests tenen «tres mesos per contestar». Per tant, «si contesten en aquest límit, el curs ja haurà començat i l’infant no estarà matriculat».

A més, la família critica que «es reservin places per necessitats educatives especials» a tots els centres educatius i que la zona de segregació de la ciutat, dividida en tres zones, «no està ben feta». Per la seva banda, Diari de Girona ha demanat dades diferents dades sobre les assignacions d’I3 a Girona a Educació, però encara no ha rebut resposta.