Conclou la Primera Escola d'Estiu d'Antiracisme a Girona

Del 2 al 5 de juliol, s'ha celebrat al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona la primera edició de l'Escola d'Estiu d'Antiracisme organitzada per la Càtedra d'Anàlisi i Acció Antiracista de la Universitat de Girona i la Fundació SERGI.

La iniciativa ha reunit més de 100 persones, principalment docents i persones relacionades amb el món educatiu i social, amb l'objectiu de parlar, escoltar i actuar contra el racisme. Durant 4 dies d’intensa activitat, l’escola ha estat un espai de reflexió i aprenentatge, on s'han abordat diverses dimensions del racisme estructural i sistèmic en el context educatiu.

L'Escola d'Estiu d'Antiracisme ha estat un èxit, no només per la participació, que ha comptat amb assistents d’arreu de Catalunya, sinó per la profunditat dels debats i la qualitat dels continguts abordats. Aquesta primera edició deixa un llegat important i el compromís de tornar amb més força per seguir treballant en la lluita contra el racisme. “Saber que estem atenent un buit ens fa dir que hi tornarem per fer-ne més i millor”, en paraules de Carles Serra, director de la Càtedra d’Anàlisi i Acció Antiracista en el tancament de l’Escola el darrer dia. Albert Quintana de SERGI ha afegit: “És un espai necessari per sentir-nos acompanyats i per generar xarxa i noves actuacions. Com a fundació assumim el compromís de continuar amb l’escola i amb la lluita contra tota discriminació, així com practicar l’antiracisme, donar veu a les persones víctimes del racisme i construir així un projecte en comú davant els temps difícils que estan venint.”

Durant els 4 dies que ha durat l’Escola, s’ha plasmat la necessitat d’introduir la perspectiva antiracista al mon educatiu i de comprometre’s a participar activament a identificar el racisme en qualsevol de les seves expressions, canviar actituds, creences, comportaments, polítiques i dinàmiques de treball que el perpetuen.

S’han recollit les experiències, debats i reflexions abordades i s’assenyala la voluntat de compartir-ne un resum del més destacat, a partir del setembre.

Quatre dies

La jornada inaugural va comptar amb 2 ponències, 2 taules de diàleg i 3 grups de treball. D’entrada Eunice Romero, directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme a la Generalitat de Catalunya, va oferir una sessió introductòria sobre el racisme estructural i sistèmic en el món de l'educació. Tot seguit, 3 grups de treball dinamitzats per Fundació SERGI, van reflexionar sobre els impactes del racisme a l’aula i a després del dinar a peu dret ofert per l’associació “La porta del mon” de Banyoles, Carles Serra, antropòleg, professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, va oferir una conferència al voltant de l’espai que ocupa el racisme en relació a l’educació i com podem introduir-hi la perspectiva antiracista.

A continuació va arribar el torn de parlar de les famílies davant l’escola. Fatiha El Mouali Samadi, tècnica en l’àmbit d’immigració i activista, Maria José Morillas, membre del Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació, Dialla Diarra, mare i activista antiracista i feminista, i Mònica Gibanel, directora territorial del Casal dels Infants (Girona-Salt), van protagonitzar un diàleg entorn les experiències d’acompanyament a l’escolarització de fills i filles per part de les famílies per repensar la relació família-escola. L'alta participació i l'interès dels assistents van marcar un inici molt prometedor.

Una de les trobades de l'escola. / ©joan Aureli Martí

El segon dia, les taules es van centrar, d’entrada, en una sessió de caire tècnic amb l’explicació dels processos de segregació escolar i el Pacte Nacional per fer-hi front, amb Bernat Albaigés, assessor de l’àrea d’infància del Síndic de Greuges de Catalunya. Tot seguit, es va ampliar la mirada amb l’exposició de diverses experiències de lluita contra la segregació escolar impulsades des dels moviments ciutadans, els centres educatius, l’administració i les institucions, explicades per algunes de les persones impulsores com, Anna Roura, tècnica d’Educació de l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament de Banyoles, representants de Salt’Educa, plataforma ciutadana de lluita contra la segregació escolar a Salt, David Roco, director de l’escola Prat de la Riba de Reus, i Núria Ramon, cap de Planificació i Coordinació Escolar i directora adjunta del Servei Territorial d’Educació a la Catalunya Central.

A la tarda, Anna Casamitjana, tècnica de polítiques migratòries del Consorci d’Acció Social de La Garrotxa va presentar al sociòleg Joan Gómez, que va realitzar una exposició sobre el paper de la religió en una societat laica. Finalment, Natàlia Nadal, mestra i directora de l’escola La Farga de Salt, Bintou Jarju, assessora en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social del Departament d’Educació, Ainhoa Nadia Douhaibi, educadora social i Jeremy Buck, docent de secundària INS Vallvera de Salt i membre de l’Espai Antiracista de Salt-Girona, van realitzar un diàleg per seguir analitzant la perspectiva antiracista en la pràctica educativa des del put de vista professional des de l’acció social i educativa.

A la tercera jornada es van abordar temes com els dispositius d'acollida, la categorització de l’alumnat i la racialització, amb Jordi Pàmies, del Departament Teories de l’Educació i Pedagogia Social de la UAB, Jordi Vidal, i Aise Macalou, de l’Associació Educativa Vall del Terri – UEC Cancuní, i Marina Valladares, coordinadora àrea d’educació de la Fundació SERGI.

A la tarda, joves estudiants de secundària, cicles formatius i de grau universitari van compartir els seu testimoni sobre prejudicis i racismes viscuts a l’aula. Una sessió dinamitzada per José Bolivar, tècnic d’igualtat i No-Discriminació de la Fundació CEPAIM, i que va resultar un dels moments més emotius de l’Escola. Tot seguit, vam compartir un diàleg amb Jordi Collet de la Universitat de Vic, Herney Mosquera, membre de l’equip de formació i formulació de projectes de l’Associació Migress, i Enerida Isuf, activista, formadora i coordinadora de l’Associació RROMANIPE´S, amb una exposició al voltant de com intervenir en casos de racisme. La jornada va concloure amb la projecció de la pel·lícula "La sala de professors", d’Ilker Çatak (2023) al cinema Truffaut i un posterior col·loqui entre la trentena d’assistents que es van poder quedar, després d’una jornada maratoniana.

Un moment de l'escola. / ©joan Aureli Martí

Experiències Pràctiques

El darrer dia va començar amb la presentació de diverses experiències i recursos per abordar el racisme des de diferents perspectives, que durant els 4 dies havien estat exposades en uns plafons al hall del Saló de descans.

Un dels moments destacats de la darrera jornada, i també de l’Escola, va ser el diàleg d’alta volada que van protagonitzar Xavier Besalú, mestre i pedagog referent de la interculturalitat i Mostafà Shaimi, professor associat de la Universitat de Girona. Membre de la Càtedra, de la plataforma Salt’Educa i de l’Espai Antiracista, que van debatre durant dues hores sobre la interculturalitat i la perspectiva antiracista. La moderació i dinamització de Gemma Clapés va facilitar una reflexió profunda sobre aquests temes així com la participació posterior del públic assistent.

Finalment i per realitzar la cloenda de 4 dies intensos, es van realitzar els parlaments d'Amy Sabaly, regidora d’Igualtat i Justícia Social a l’Ajuntament de Girona, Carles Serra, director de la Càtedra i Albert Quintana, president de la Fundació SERGI, que van subratllar la satisfacció per l'acollida i la participació, i de la importància de continuar treballant en aquesta direcció per analitzar el racisme i les seves causes i per tobar mecanismes per fer-hi front.

Es va expressar també l’agraïment a totes les persones i entitats que hi han participat i es varen emplaçar a retrobar-nos en una segona Escola d’Estiu l’any vinent per aprofundir en aquest temes o altres relacionats amb l’antiracisme. Aquesta edició ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.