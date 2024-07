Els Mossos detenen en dues hores cinc homes per dos robatoris a Girona

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat cinc homes, d'entre 22 i 32 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació a Girona. En aquest cas, van ser amb dues actuacions que es van produir ja a la nit i amb dues hores de diferència.

El primer dels fets va tenir lloc cap a les nou del vespre a la zona de Santa Eugènia quan una patrulla de paisà va veure com tres nois envoltaven un repartidor de menjar a domicili i li intentaven sostreure el patinet. El repartidor, després de forcejar amb els agressors, va aconseguir fugir, mentre els agents s'adreçaven cap on eren. Després que s'intentessin escapolir els mossos van aturar i detenir dos dels joves. Pocs minuts més tard una altra patrulla localitzava el tercer autor a la zona de l'estació de tren, a qui també van detenir.

Poca estona més tard els Mossos van ser alertats, jue hi havia hagut un altre robatori amb violència a la zona de l'estació de tren. Allà van agredir un noi i, posteriorment, li van sostreure la bicicleta i el mòbil. Quan els agents estaven fent la recerca, un vigilant privat de la zona de la Devesa els va informar que acabava de ser agredit per dos joves i que un d'ells anava amb bicicleta. La seva descripció coincidia plenament amb els autors que estaven buscant del robatori amb violència comès feia pocs minuts. Una patrulla va localitzar els dos joves al carrer Güell i un d'ells anava amb la bicicleta sostreta. Després d'aturar-los, els va identificar i detenir com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació.

Tots els arrestats, dos dels quals amb antecedents, van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.