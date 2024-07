Exposició dels treballs fets pels centenar alumnes de l’Escola de Belles Arts

El centenar d’alumnes de l’Escola Municipal de Belles Arts (EMBA) de Salt mostren aquest mes de juliol els treballs que han fet durant el curs en les diverses disciplines que des de l’espai municipal saltenc s’han ofert en forma tallers i cursos. L’exposició dels elements i peces que han elaborat al llarg de tot aquest curs 2023/2024 per part dels i les alumnes de l’EMBA es pot visitar a partir de demà, dia 9 de juliol, cada matí de dilluns a divendres d’entre les 10 del matí i les 13.30 hores. L’exposició es pot visitat fins el 19 de juliol.

A la mostra, que es realitza a les mateixes instal·lacions de l’EMBA, permet veure les obres, treballs i composicions que han realitzat els i les alumnes del servei municipal d’un ampli conjunt de disciplines. Així es poden contemplar les peces fetes pels alumnes d’escultura i talla de pedra, les acolorides i sorprenents propostes de la ceràmica, les suggerents obres dels cursos de pintura i dibuix o gaudir de la restauració dels mobles antics amb una imatge que testimonia com era la peça abans del treball dels alumnes.

Una de les novetats d’aquest curs ha estat la posada en marxa de dos cursos monogràfics de dues noves disciplines a l’EMBA, com han estat els tallers de joieria i cistelleria. Els i les alumnes participants a aquestes tècniques artístiques també tenen els seu espai a la mostra recopilatòria del curs per mostrar les peces realitzades.

Tot i que l’exposició no es pot veure fins demà, la inauguració institucional de la mostra es va realitzar divendres al vespre amb la participació d’un gran nombre d’alumnes que acompanyats de les seves famílies. A l’acte hi van assistir també l’alcalde del municipi, Jordi Viñas, i el tinent d’alcalde de cultura, Toni Vidal. En els seus discursos, Viñas va voler “agrair al centenar llarg d’alumnes que confien amb l’EMBA per venir-hi a fer els cursos i complir amb la voluntat que es marca el govern municipal d’acostar la cultura als ciutadans, també amb els cursos que ofereix aquest equipament municipal”.

En aquesta mateixa línia, Viñas va posar en relleu que “la cultura és un eix bàsic i prioritari del govern de Salt i veure la vitalitat que manté l’EMBA és una bona mostra que Salt és vila de cultura i té aquesta escola municipal com un dels epicentres, però també ho són El Canal, el Teatre de Salt, entre d’altres”.

Per un altre costat, Vidal va enaltir la feina que es fa des de l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt i, més enllà dels cursos i tallers, va recordar “l’esforç per acostar la cultura a nous col·lectius com ho demostra l’acord amb l’IAS des de l’any 2019 per oferir cursos i tallers a usuaris dels serveis de Salut Mental del Parc Hospitalari Martí Julià, aquest any ampliant els cursos a adults i fent una incursió al món teatral. Som consicents que la cultura ha de ser inclusiva i, per això, generem noves complicitats per garantir que la cultura arriba a nous col·lectius, especialment, a aquells que tenen menys possibilitats d’accedir a una oferta cultural com aquesta”.

Nous cursos, vitralls i fotografia analògica

La coordinadora de l’EMBA, Miracles Boada, també va agrair la gran presència d’alumnes a la inauguració de la mostra, així com la confiança amb el servei municipal per participar als tallers i cursos d’aquest curs passat.

La inauguració de la mostra va permetre fer una visita guiada discplina per disciplina amb una petita explicació dels treballs fets, ja fos per alumnes mateixos o per professores de les diverses disciplines.

I amb la inauguració de la mostra, els visitants ja van poder endur-se el fulletó amb tots els tallers i curos previstos per al curs 2024/2025 per l’EMBA. A banda de les disciplines ja presents en el curs que ara s’ha acabat, es va anunciar la incorporació l’any que ve de dos monogràfics nous amb les disciplines de vitralls i fotografia analògica, que se sumaran als de joieria i cistelleria.

Malgrat que ja s’ha editat el fulletó amb tots els tallers, les inscripcions no s’obriran fins el 9 de setembre, data a partir de la qual s’obrirà el període per fer la preinscripció en línia des del web de l’Ajuntament de Salt, mentre que els cursos està previst que arrenquin el 7 d’octubre i durin fins el 20 de juny del 2025.