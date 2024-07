«Tenim una vida nova i puc tornar a dormir»

L’any 2021 una parella de Girona va veure’s entre l’espasa i la paret: tots dos treballaven i van demanar un crèdit per comprar diferents objectes per l’habitatge i anar de vacances. Es pensaven que ho podrien pagar, però van anar acumulant crèdit sobre crèdit, fins que la bola va fer-se tan gran que no sabien com sortir-ne: «anàvem pagant i treballant per continuar pagant però no veiem el final», explica J.F.P., que va aconseguir cancel·lar un deute de 121.000 euros gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat. El jutjat Mercantil 2 de Girona va declarar a finals de l’any passat la liquidació dels deutes, que la parella va adquirir amb diverses entitats bancàries.

Durant anys, la parella va patir l’assetjament constant dels seus creditors: «no només em trucaven al mòbil, sinó que també em van contactar a la feina, demanant per mi», indica l’afectada. «També van trucar als meus pares i uns familiars que tinc a Sevilla, i aconseguien posar-te entre l’espasa i la paret», explica.

«Vam veure un anunci a la televisió sobre la possibilitat de cancel·lar els deutes, i jo al principi no m’ho creia que existís aquesta possibilitat, però vam decidir provar-ho», diu. El despatx Repara tu Deuda va fer-se càrrec del seu cas: «De seguida ens van contactar i ens van facilitar molt el procés perquè s’ha d’aportar molta documentació als creditors», subratlla. En aquest sentit, en veure’s alliberada, assegura que els «han arreglat la vida».

Encara ara, indica, continuen trucant-la alguns creditors. «La resolució es publica al BOE, però ells no ho miren i els ho has d’enviar perquè treguin el teu nom de la seva base de dades», sosté.

L’afectada assegura que des que ha pogut tancar aquest procés, ha començat una «vida nova», i «puc tornar a dormir», riu. «Sembla que no però quan veus que tot va cap a baix i no veus la sortida, la situació és molt fotuda», indica: «Quan em va trucar la noia per dir-me que estava tot arreglat, no sabia si riure o plorar».

Els requisits per optar a la Llei de la Segona Oportunitat són, entre altres, ser un deutor de bona fe, i no haver sigut condemnat per delictes socioeconòmics durant els últims 10 anys, entre altres. S’hi poden acollir tant particulars com autònoms. Catalunya és el territori pioner en l’aplicació de la llei, i on més peticions s’han rebut. La mitjana dels procediments se situa entre els 18 i els 24 mesos.

El despatx d’advocats Repara tu Deuda ha cancel·lat més de 8,3 milions d’euros de clients a la província de Girona des que va iniciar la seva activitat el 2015.

Concursos de creditors

Des que es va modificar la Llei Concursal, els concursos de particulars s’han disparat i suposen la majoria dels concursos de creditors a Catalunya. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, durant el primer trimestre es van dur a terme 258 concursos de creditors a la província de Girona, dels quals pràcticament la majoria (88%) van anar a nom de particulars. La xifra suposa una caiguda d’un 39% respecte del mateix període de l’any 2023.

