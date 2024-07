Girona recupera dos solars que havia cedit a la Generalitat al barri de Palau

El Ple municipal de l’Ajuntament de Girona va aprovar aquest dilluns la revocació de dos acords que, fa uns quinze anys havien servit per cedir, gratuïtament, al Departament d’Educació dos solars per aixecar-hi dos centres educatius al barri de Palau- sacosta: una escola i un institut. L’Ajuntament recupera els dos terrenys. Un dels solars fa uns 8.000 metres quadrats i està situat al costat del pavellons de Palau- sacosta i s’havia cedit el 13 d’abril del 2010. Inicialment, s’hi havia de construir l’edifici de l’escola Bosc de la Pabordia. Però des del mateix centre es va apostar per seguir a la zona on estan actualment. Ara l’Ajuntament, tal com va recordar ahir la regidora de Contractació i patrimoni, Maria Àngels Planas, hi ha anunciat la construcció del que seria un tercer pavelló esportiu, tot recordant que «hi ha molta demanda».

L’altre solar fa més de 14.250 metres quadrats per destinar-lo a la construcció d’un institut d’educació secundària. L’acord es va aprovar per ple el 15 de desembre de l’any 2009 i s’especificava que si la finca cedida no es destinava «a la finalitat esmentada en el termini 5 anys» o deixava de «destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents», el terreny revertia automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament. El solar limita amb els carrers Riu Cardener i Mas Aragai, així com amb el Consell Comarcal del Gironès i amb espais lliures. La regidora va indicar que, inicialment, s’hi havia planejat construir-hi l’Institut Ermessenda. Tant Maria Àngels Planas com la regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, van indicar que estan treballant perquè es faci a la nau de l’antiga fàbrica Simon de la carretera Barcelona.

L'oposició

Les explicacions no van convèncer el grup municipal del PSC, que es va abstenir en els dos punts. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va exposar que tot plegat era «un trist balanç» d’una «història d’una derrota». Va apuntar que «fa anys que només hi ha tancaments de línies» i conflictes amb famílies de centres educatius. També es va referir a les queixes «generalitzades» de famílies que han de portar «els fills lluny del barri», en infantil. El regidor del PP, Jaume Veray, va proposar que la peça a tocar del Consell Comarcal es destinés a l’edifici de la Diputació que es vol aixecar a Montilivi. El regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, va lamentar que hagin hagut de passar tants anys per recuperar els terrenys. A parer seu, això demostrava la «desídia» del govern.