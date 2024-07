Un jutge valida que els agents ambientals multin veïns per llençar la brossa malament a Girona

Un jutge de Girona ha validat que un agent ambiental de l’Ajuntament de Girona té potestat per denunciar infraccions a la via pública i actitud incíviques. El treballador va multar una persona que havia deixat una capsa de cartó a terra sense plegar, al costat d’un contenidor tot i que en aquest hi havia espai, i va sancionar-la. L’afectada va decidir recórrer la denúncia i el cas va arribar als tribunals que han donat per bona la versió del treballador municipal i la multa imposada. L’import de la multa és de 125 euros més els costos del judici.

Els fets arrenquen el 23 de gener de l’any passat quan un agent ambiental posa una multa a una persona per una infracció relacionada amb la gestió de residus. En concret per «abandonar residus municipals de procedència domèstica fora dels elements de contenció quan la seva capacitat no estigui exhaurida».

La persona sancionada va al·legar que no havia deixat la capsa de cartó a terra sinó que va introduir-la a dins i va suggerir que alguna altra persona la podria haver tret posteriorment. El treballador, per contra, va explicar que va observar la caixa fora dels contenidors, sense desfer i amb una etiqueta amb el nom i direcció de la finalment sancionada. Va veure que el contenidor tenia capacitat suficient per a la caixa i va aclarir que només sancionen quan el contenidor no està desbordat, la caixa no està plegada i la direcció que hi ha és pròxima a la del lloc de les escombraries on ha quedat a terra. En aquest cas es complien tots els requisits.

Al mateix temps, va indicar que la caixa no podia haver estat introduïda prèviament a l’interior del contenidor perquè estava sencera i no entrava pel forat. I per poder introduir-la per darrere s’havia de desmuntar la tapa del contenidor aixecant uns elements de seguretat, una operació que d’altra banda, està prohibida als usuaris.

Pel jutge del contenciós administratiu número 2 de Girona, la versió de l’afectada té poca credibilitat al ser «altament inversemblant» haver introduït la caixa desmuntant la tapa de la superfície del contenidor i, posteriorment, treure-la de la mateixa manera i tancar novament el contenidor amb els elements de seguretat per, finalment, deixar-la a prop de l’habitatge de la persona sancionada».

Els precedents

La denunciada no va ser l’única sancionada de l’any passat. Durant l’any 2023, els agents ambientals van aixecar 107 actes. D’aquestes, 40 actes anaven dirigides a particulars, 58 a establiments comercials i nou a altres classificacions. L’any anterior, els agents ambientals van aixecar 116 actes. D’aquestes, 54 actes anaven dirigides a particulars i 62 a establiments comercials. Aquest any 2024, els agents ambientals han aixecat 23 actes.

