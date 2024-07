Protesta de les famílies de Germans Sàbat per l'eliminació de dues línies d'I1 a l'escola bressol

Famílies de Germans Sàbat de Girona ha assistit al ple de l'Ajuntament per protestar per la decisió municipal d'eliminar dues de les quatre línies de primer d'infantil (I1) a l'escola bressol La Baldufa quan s'han reconvertit en places per a nadons (I0).

Assenyalen que divuit famílies del barri s'han quedat sense plaça. Per això, reclamen que es reverteixi la decisió de l'Ajuntament.

El president de l’associació de veïns, Jordi Rosales, expressava fa uns dies a aquest diari que l'obertura d'aules per a nadons, en sí, no són un problema «sinó tot el contrari» però «sempre i quan no suposi el que ha succeït que és l’eliminació de dues línies de primer d’infantil (I1) a la Baldufa que no s’han creat a cap altre lloc".

Al ple volien llegir un manifest però no han pogut. Han mostrat cartells a l'interior del saló de plens i a l'exterior han protestat sorollosament.