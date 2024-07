Sis joves amb projectes per canviar el món, premi Princesa de Girona

La Fundació Princesa Girona ha presentat aquest dilluns els sis joves guardonats aquest any amb els premis Princesa de Girona pels seus treballs socials, innovadors i transformadors. Són sis persones que han dedicat les seves carreres a canviar realitats, des del canvi climàtic a les desigualtats a l'accés a l'habitatge. "Sis joves que, en els camps respectius, són referents d'innovació, dedicació i lideratge per a la joventut", exposen des de la Fundació.

Els sis guanyadors d'aquesta 15a edició dels premis Princesa Girona són Antonio Espinosa de los Monteros, Victoria Luengo, Daniel Millor Vela, Moisés Expósito-Alonso, Susana Arrechea i Yarivith González. Dimecres rebran el guardó en una cerimònia presidida pels Reis i la princesa Elionor a Lloret de Mar.

El canvi climàtic, les discriminacions, les desigualtats i els problemes de salut pública han estat els principals focus dels projectes dels guardonats. Antonio Espinosa dels Monteros ha rebut el premi CreaEmpresa per ser el cofundador d'AURA, una empresa que subministra aigua neta a 23 països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia i de LIUX, una startup espanyola que busca desenvolupar el primer cotxe basat en fibres de lli. "El futur de l´economia va per l'impacte", ha destacat Espinosa. Ha volgut dedicar el premi a tot el seu equip. "No és un premi individual. Jo poso la cara però aquests projectes són resultat de moltíssimes persones".

Amb el Princesa de Girona Art s'ha reconegut l'actriu Victoria Luengo, per "la seva naturalitat i convicció per expressar l'amor pel seu ofici". "Com a actriu he viscut un procés molt llarg per ser l'artista que volia ser. De petita em van faltar referents", ha expressat. Ara, amb el seu monòleg Prima Facie, fa una crítica a les desigualtats socials i a la manera com està construït el món, reconeix haver aconseguit una gran aspiració en la seva carrera: "Cada dia es produeix alguna cosa en aquesta platea que és per això que jo volia ser actriu".

Si alguna cosa tenen en comú tots els premiats és precisament això, el seu afany per canviar el món. Daniel Millor Vela, reconegut amb el Princesa de Girona Social, és arquitecte i coordinador del programa Asertos desde Quatorze i Arquitectura Sin Fronteres. Un “transformador de realitats” que ha estat reconegut pels seus programes de transformació i regeneració comunitària de barris vulnerables. "Un habitatge digne per a tothom és possible. La solució és als barris, no a les oficines", ha defensat l'arquitecte. "Totes les disciplines estan connectades. Així que estudiïs el que estudiïs pots tenir visió i alinear el teu propòsit en aquesta lluita per aturar la desigualtat a les nostres societats", ha afegit.

En una branca de coneixement totalment diferent, l'ecòleg evolutiu, biòleg de plantes i genetista, Moisés Expósito-Alonso, ha estat reconegut a la categoria de Recerca, pel seu treball en el camp de l'aplicació de la genètica per entendre l'adaptació de les espècies al canvi climàtic. "Hem de fer alguna cosa per contribuir al benestar del planeta, siguis el que siguis, pots ajudar a salvar la natura", ha dit a l'acte de presentació.

En l'àmbit internacional, s'ha premiat Susana Arrechea, amb el premi CreaEmpresa, per cofundar l'empresa New Sun Road Guatemala, que contribueix a l'electrificació, la connectivitat i l'alfabetització digital per a les dones indígenes en comunitats rurals de Guatemala. "Crec que tots tenim en comú la voluntat de voler causar un impacte positiu al món. Un canvi en què per descomptat els més joves volem participar", ha destacat. "Aquest premi valida allò que fem, ho reconeix i ens diu que està bé", ha agraït l'enginyera química.

Yarivith González ha estat la sisena guardonada, a la categoria de Recerca, pels seus avenços en el reciclatge de metalls en bateries de ions de liti.