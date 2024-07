La UdG veu l'estadi del Girona com una oportunitat "latent" de creixement a llarg termini

La Universitat de Girona (UdG) veu una oportunitat per créixer en espais en els propers anys: utilitzar l'estadi Montilivi. El rector de la UdG, Quim Salvi, ha afirmat que ho considera una oportunitat "latent" si el Girona FC manté les bones classificacions a la lliga de futbol. Això implicaria que el club necessités un estadi més gran per a més espectadors i permetria que la UdG es quedés amb aquest terreny per ampliar les seves instal·lacions. De moment, encara els queden dues parcel·les lliures a Montilivi però ja hi ha projectes per edificar-hi nous serveis. Per això Salvi assegura que han quedat "encapsulats" i cal buscar nous espais perquè la universitat segueixi creixent a una dècada vista.

La Universitat de Girona es queda sense espai per a créixer. El rector, Quim Salvi, recorda que el campus de Montilivi pràcticament està tot edificat. De moment queden pendents dues zones: una és on actualment hi ha els barracons entre la biblioteca i l'Escola Politècnica Superior. L'altra és al costat d'on hi ha una residència universitària i allà la universitat en projecta una altra. Això vol dir que no hi ha més espai a l'abast per cobrir futures necessitats que tingui la UdG.

Tot plegat fa mirar al rector una mica més enllà. Concretament a l'altre costat de la vorera, on hi ha l'estadi Montilivi. A dia d'avui hi juga el Girona FC però el seu ascens a primera i la classificació per a la Champions League dificulta el seu futur en aquestes instal·lacions. De fet, la propera temporada reduirà de 14.624 a 9.500 les butaques disponibles en els partits de Champions perquè la UEFA no permet jugar en camps on hi hagi grades retràctils, com les que té Montilivi.

En el cas en què es consolidi la situació, tot fa pensar que el Girona FC necessitarà un estadi més gran per encabir-hi l'afició. Salvi veu difícil que aquest estadi més gran es faci en el mateix lloc on es troba ara el club de futbol. Per això, si es construís, s'alliberaria una parcel·la important i és aquí on la UdG veu capacitat per créixer.

Cinc cases al Barri Vell

En paral·lel, al campus del Barri Vell, la universitat manté cinc cases que eren propietat de les monges butinyanes. El rector creu que aquestes propietats seran "una vàlvula" que permetran incrementar l'espai de serveis per a estudiants. A més, cal sumar-hi l'edifici actual on hi ha les facultats d'Infermeria i Medicina. Si el Campus de Salut es converteix en una realitat i aquestes facultats es traslladen al costat del nou Trueta, l'edifici quedarà buit per a nous usos. Per això el rector creu que si tots aquests condicionants es materialitzen, la UdG "pot afrontar els propers 10 o 15 anys amb les necessitats força ben cobertes".

Un nou edifici a Montilivi

El nou edifici que preveu construir la universitat al campus es remunta al 2002, quan es va decidir projectar un edifici d'aulari compartit entre l'Escola Politècnica Superior i la Facultat de Ciències. La construcció permetrà treure tots els mòduls prefabricats que hi ha a dia d'avui al campus i previsiblement després de l'estiu la universitat ja triarà el projecte.

Per a la primera fase de la construcció d'aquest nou edifici, la UdG té reservats 5 milions d'euros. Quim Salvi assegura que és tot el que han pogut estalviar després de molts anys sense executar cap obra. El rector, però, exigeix que el Govern doti les universitats públiques d'un pla d'inversions que permeti tirar aquestes obres. "Som creatius i mirarem de com tirar l'edifici endavant", assegura Salvi "tot i que amb un pla d'inversions tot seria més fàcil".

Aquest aulari nord complementarà l'aulari sud que ja es va fer al davant de l'edifici de la facultat de Ciències. Ara, aquest espai s'ha quedat petit i per això cal aixecar l'últim tros d'espai reservat per a construir-hi amb un nou aulari. Aquestes instal·lacions serviran per donar serveis als estudiants.