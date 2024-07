El viceconsolat d'Hondures a Girona ja és una realitat

El tan destijat viceconsolat d'Hondures a Girona ja és una realitat. Altes autoritats del país centreamericà com el ministre d'Exteriors, Eduardo Enrique Reina, el viceministre d'Exteriors, Antonio García, i l'ambaixador a Madrid, Marlon Brevé, van acompanyar el nou vicecònsol, Carlos Emilio Flores, en un dia històric per a la comunitat hondurenya a la província, que a partir d'ara no haurà d'anar a Barcelona per realitzar tràmits com la renovació del passaport, la tramitació del document d'identitat o la inscripció dels fills.

Autoritats locals com el subdelegat del Govern, Pere Parramon, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, la regidora d'Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly, o la líder del PSC a l'ajuntament, Sílvia Paneque, així com representants de les forces de seguretat a la ciutat i autoritats consolars d'altres països van assistir a un acte en el qual es van recordar els forts vincles existents entre Girona i Hondures i el compromís del Govern del país centreamericà, liderat per Xiomara Castro, amb els compatriotes que estan a l'estranger, que aporten amb les seves remeses més del 25% del producte interior brut d'Hondures.

Moció el 2018

L'oficina consolar ha estat una reivindicació històrica de la comunitat hondurenya a la província que va rebre el suport del consistori de Girona a través de l'aprovació per unanimitat d'una moció el juny de l'any 2018.