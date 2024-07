Finalitzen les obres de la Nau Cultura del barri de Pont Major de Girona

Les obres d’adequació de la nau que l’Ajuntament de Girona va adquirir per emmagatzemar el material de cultura popular i tradicional de la ciutat ja han acabat. Divendres passat, dia 5 de juliol, es van enllestir els darrers treballs i aquest matí, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, acompanyat del tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats i Bartrina; del tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font i Domènech, i de la la tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones i Llengua Catalana, Núria Riquelme i Zurita, ha visitat l’equipament municipal ubicat a Pont Major.

“Fomentar la participació ciutadana és fomentar la vida cultural de la ciutat i, per tant, també és imprescindible dotar-la d’una bona infraestructura. Amb aquesta actuació les entitats disposaran d’un espai adequat a les seves necessitats”, Salellas. Per la seva banda, Ayats ha remarcat remarcat que “protegir els elements de cultura popular i tradicional és protegir la història viva de Girona”. Finalment, Lluís Martí ha afegit que “des de la regidoria d’Urbanisme de Proximitat, el personal tècnic dóna servei a les diferents àrees de l’Ajuntament per tal que puguin ser el més operatives possible. En aquest cas, hem sabut adaptar de forma eficaç i amb un cost raonable la nau que es va adquirir per tal de donar resposta a la necessitat d’emmagatzematge del material de cultura popular i tradicional de la ciutat”.

La reforma ha consistit en la substitució de l’altell obsolet per un de nou on hi ha tres despatxos per a diferents usos i tres lavabos equipats amb dutxes, un dels quals adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. També s’han creat diversos espais, tan oberts com tancats, adreçats a les entitats per poder emmagatzemar materials de forma ordenada. En aquest sentit, a l’interior de la nau s’hi han muntat diversos mòduls prefabricats de gairebé 30 m² cadascun, per tal que cada col·lectiu hi pugui guardar material sensible.

Les obres també han permès dotar l’immoble dels elements de seguretat necessaris. Tant la nau com l’altell s’han sotmès a un procés de protecció i ignifugació per retardar la combustió dels materials i s’han inclòs detectors d’incendis tant en aquests espais com en cada un dels mòduls.

La nau municipal està situada al carrer de l’Illa de Formentera número 40 del barri del Pont Major i consta de 994,28 metres quadrats de superfície construïda i el pati de 348,84 metres quadrats. Des que es va adquirir l’immoble, s’hi guarda el material de diferents entitats culturals de la ciutat, principalment els elements de la cavalcada dels Reis. Fins llavors, aquests elements es guardaven en una nau privada del carrer de Barcelona.

El cost final dels treballs serà definitiu un cop transcorri el termini de tancament econòmic de l’obra amb el contractista, si bé la reforma estava dotada d’un pressupost de 173.016,44 euros (IVA inclòs).