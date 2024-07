Girona fa una neteja extraordinària en punts de Font de la Pólvora per la quantitat de residus que acumulava

L'Ajuntament de Girona ha dut a terme una actuació de neteja extraordinària en diversos punts del barri de Font de la Pólvora de Girona. Es tracta d'una acció que es fa quan en certs indrets de la ciutat es detecta una alta quantitat de residus al carrer i cal retirar-los. A tall d'exemple, el 2023 es van fer a la plaça Santa Eugènia, al carrer de la Creu, a la travessia de l'Auriga, al voltant del mercat del Lleó o al mateix barri de Font de la Pólvora. L'actuació d'aquest dimarts ha constat d'una escombrada mixta i de la retirada de diferents andròmines que s'havien abocat al carrer com cadires i altres objectes, per tal de poder adequar al barri.

Des de l'Ajuntament assenyalen que es tracta d'accions "essencials per millorar i dignificar els barris". A més, el consistori ja ha tret a licitació una altra neteja i tancament de l'espai públic per fer tasques de neteja. En concret, es farà des del carrer Puner fins al torrent de Font de la Pólvora, just al darrere de l'escola Cavall Fort. Es tracta d'un espai de 2.900 metres quadrats que s'ha utilitzat com a aparcament habitualment, però que amb el temps ha quedat com un espai on s'hi aboquen residus com pneumàtics, runa o ferralla.

Des del consistori assenyalen que cal retirar aquest volum de residus que hi ha en aquesta zona, ja que es troba propera a una escola bressol i al medi natural i pot suposar un problema de salubritat i a la vegada un risc d’incendi.

El contracte, que fixa un pressupost de 36.023 euros, inclou la retirada i classificació dels residus per poder-los reciclar, així com la seva càrrega i transport. Cal tenir en compte que per poder fer aquesta actuació cal un tipus de maquinària especialitzada que l’Ajuntament no disposa com són camions de transport i de moviment de terres.

A banda de la neteja, també es col·locaran elements per impedir l’entrada de vehicles en aquest espai. Concretament, es posaran unes pedres de grans dimensions a l’accés del solar. Amb aquesta actuació es pretén evitar que els vehicles puguin accedir-hi i abocar residus.