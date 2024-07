Girona presenta una campanya comunicativa per promocionar el Mercat de la Devesa

L’Ajuntament de Girona llançarà una campanya comunicativa per promocionar i difondre el Mercat de marxants de la Devesa. Sota el lema “Jo compro al Mercat de la Devesa”, s’ha creat una imatge i grafisme per invitar als veïns i veïnes i a les persones visitants a comprar en aquest punt emblemàtic de la ciutat. Aquest matí, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras, ha presentat la iniciativa que es posarà en marxa aquesta setmana.

“Els mercats són un element molt protagonista de l’economia gironina, que es basa principalment en el comerç. Donem tot el suport al comerç de mercats amb millores a les instal·lacions i amb campanyes de comunicació com la que presentem avui perquè tenim la ferma voluntat de contribuir a l’impuls d’un sector de qualitat, professionalitat i especialització”, ha destacat Geis.

El Mercat de la Devesa és un dels elements més representatius de Girona que conserva la seva essència com a lloc d’intercanvi comercial i punt de trobada social de la ciutat. Les parades del mercat constitueixen un nucli de comerç de proximitat que es complementa amb l’oferta comercial existent a la ciutat d’aquest tipus i garanteix una oferta de preus competitius. Concretament, el sector de fruita i verdura del mercat ambulant esdevé, juntament amb el Mercat del Lleó, l’oferta de productes alimentaris frescos més importants de la ciutat. Per tal de mantenir i reforçar aquesta activitat, el consistori ha engegat una campanya comunicativa.

L’objectiu de la iniciativa és afavorir el manteniment i donar continuïtat al flux de persones compradores, així com evitar la pèrdua de capacitat de venda i afavorir la competitivitat de l’oferta comercial del mercat. S’ha creat una imatge i grafisme sota el lema “Jo compro al Mercat de la Devesa” que ajudarà a identificar-lo entre la ciutadania i les persones visitants. La imatge es distribuirà per diferents espais de la via pública com els fanals, els busos i les cartelleres dels barris, i també es difondrà pels mitjans de comunicació i les xarxes socials.