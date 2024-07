Primeres tasques pel carril de bus ràpid entre Girona i Salt

Des de dilluns al matí la Generalitat ha començat a col·locar diferents tanques per l’inici dels treballs del carril de bus ràpid entre Girona i Salt. Concretament, n’ha col·locat al vial lateral del passeig dels Països Catalans de Salt, en el tram que compren els carrers Cervantes i Ramón y Cajal, al costat de l’Estació Jove. En aquest punt, i també el vial lateral entre Marquès de Camps i Joan Maragall, al costat del pavelló, no s’hi pot aparcar. Està previst que aviat comencin a entrar màquines i les obres es faran per trams i s’allargaran durant setze mesos.