No troben res que intoxiqués dos gossos a la Devesa

L'Ajuntament de Girona no ha trobat cap tipus de substància que pugui ser tòxica per als animals al camp de Mart de la Devesa. Fa uns dies va decidir penjar cartells d'alerta i precintar la zona d'esbarjo per a gossos en rebre un avís que dos gossos havien ingressat d'urgència a una clínica veterinària per una possible ingestió d'herba amb algun producte tòxic. "Les diverses inspeccions que s’han fet no han detectat cap tipus de substància que pugui ser tòxica per als animals a la zona", relata l'Ajuntament.

Des de dimecres passat, quan es va tenir constància dels fets, no s'ha detectat cap nou cas, ni "tampoc s’han observat ocells o d’altres petits animals salvatges morts per la zona", exposa el mateix consistori que recorda que "recentment no s'ha fet cap tractament fitosanitari o de neteja amb productes químics".

No obstant això, es manté la zona d'esbarjo tancada a "l'espera dels resultats que el centre veterinari ha realitzat als gossos atesos per poder ajudar a identificar la causa". A més, s'ha assenyalat que s'està analitzant també l'aigua de la sèquia "per tal de poder-ho descartar com a possible font de les intoxicacions".