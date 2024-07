Els Bombers i Oncolliga tornen a unir esforços en la 15a cursa solidària de Girona

La Fundació Oncolliga Girona i l’Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona tornaran a unir esforços el pròxim 15 de setembre per celebrar una nova edició de la Cursa Solidària Bombers de Girona amb el lema “Apaguem el càncer”. Després de l’èxit de l’any passat, en què la cursa va aplegar un miler de persones, el seu rècord de participants fins aleshores, les dues entitats han decidit tornar a treballar plegades amb l’objectiu de recaptar fons per ajudar les persones afectades per la malaltia i els seus familiars.

La cursa tornarà a comptar amb dos recorreguts de 5 km i 10 km que resseguiran les Ribes del Ter i hi haurà també curses infantils i una cursa de 5 km exclusiva per a bombers equipats amb EPI. Les inscripcions a la cursa ja estan obertes.

La Cursa Solidària Bombers de Girona va néixer l’any 2008 per fer un homenatge a un company que patia una malaltia degenerativa i a partir de la tercera edició, l’any 2010, va començar a tenir un caire solidari, a benefici de diferents entitats de Girona ciutat i de la comarca del Gironès.

Enguany, per segon any consecutiu, la principal entitat beneficiària serà la Fundació Oncolliga Girona, que treballa per millorar el benestar de les persones afectades de càncer i els seus familiars a través d’un ampli ventall de serveis com suport psicològic, fisioteràpia a domicili, drenatge limfàtic, préstec de material, llar-residència, estètica oncològica, marxa nòrdica terapèutica, assessorament en nutrició, sexualitat clínica oncològica, banc de perruques, assessorament laboral i servei de neteja.

La Copa, punt de sortida i arribada

L’espai de La Copa serà el punt neuràlgic de la cursa, on hi haurà la sortida, l’arribada, l’avituallament final i diverses paradetes solidàries.

A les 9.30 h començaran les curses infantils de 300 m (4-6 anys), 600 m (7-9 anys) i 1.200 m (10-12 anys). Tots els recorreguts de les curses infantils seran per l’interior de la Devesa. Tot seguit, a les 10 h. prendran la sortida els participants a les curses de 5 km i 10 km, dos recorreguts circulars amb molt poc desnivell que ressegueixen les Ribes del Ter. Hi haurà també una cursa de 5 Km exclusiva per a bombers i bomberes amb el seu equip d’intervenció (EPI) i l’equip de respiració autònoma (ERA).

Tots els participants que s’inscriguin abans del 2 de setembre tindran una samarreta commemorativa de regal, i a partir d’aquesta data rebran una bossa de corredor. També hi haurà obsequis per a les curses infantils i trofeus pels podis.

Els dorsals es podran recollir el divendres 13 de setembre al Parc de Bombers de Girona, el dissabte 14 a la Copa i el mateix dia de la cursa. La Cursa Solidària Bombers de Girona serà també aquest any un dels actes de celebració del 180è aniversari de la creació del cos de bombers a la ciutat. Amb motiu d’aquesta efemèride s’han programat també exposicions, jornades de portes obertes i l’edició d’un llibre i un vídeo.