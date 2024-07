Felip VI recorda i alaba els 15 anys de la Fundació Princesa de Girona

Els Premis Fundació Princesa de Girona sembla que tenen la intenció de quedar-se a casa, a les comarques gironines. El 2023, i després de cinc anys sense fer-ho, una població de la província va tornar a acollir l’entrega de premis. En aquella ocasió, el PGA de Caldes de Malavella. Enguany, l’honor ha caigut a Lloret de Mar, en un acte que es va celebrar aquest dimecres al vespre al Palau de Congressos Costa Brava, que es va omplir per a l’ocasió, i va comptar amb la presència dels reis Felip VI i Letizia, la Princesa d’Astúries i Girona Elionor i la Infanta Sofia. El rei va ser l’últim a parlar i va apuntar que la Fundació era «útil i necessària» i que, com amb el pas del temps s’havia estès des de Girona cap a la resta d’Espanya.

Durant el seu discurs, barrejant el català i el castellà, el monarca va destacar el desè aniversari com a rei que coincideix amb els quinze anys d’història de la Fundació Princesa de Girona. Per això, era un dia per «celebrar moltes coses», en un acte que es feia a Lloret, «el cor de la Costa Brava gironina». Així, va fer un exercici de memòria per recordar els inicis de la Fundació, una «organització que van iniciar quatre empreses i entitats de Girona», la Cambra de Comerç, la Fundació La Caixa, Caixa de Girona i la Fundació Gala-Dalí. Totes, «amb el ferm i entusiasta suport de la Corona des del primer moment». Una entitat que, avui dia, gairebé arriba als cent patrons i «està present de manera rellevant a tota Espanya».

Felip VI també va explicar totes les iniciatives que s’havien anat impulsant des de la Fundació amb el pas dels anys, com els diferents programes, el Tour de Talent o el Consell Assessor. Una Fundació que aposta pel «talent jove» i que «creix, es connecta i enriqueix a tota la societat». A més, va posar l’exemple de la joventut de la selecció espanyola de futbol (com els setze anys de Lamine Yamal), i va desitjar que diumenge guanyessin l’Eurocopa.

El rei va concloure el discurs explicant la «feliç coincidència d’aniversaris»: els seus deu anys de regnat, els quinze de la Fundació i els de la recent majoria d’edat de la princesa Elionor. Una princesa que ha de continuar «aprenent i progressant en les seves responsabilitats». Va tancar assenyalant que s’ha de continuar «donant suport i enfortint» la Fundació i en el treball que fa per «la joventut» i el «futur compartit».

«Hem de mirar amunt»

Igual que el seu pare, la princesa Elionor va fer el discurs en català i castellà i va voler aprofitar-lo per alabar el treball fet per les sis persones premiades en els premis de la Fundació d’enguany. Abans, però, va fer menció de la localitat on es van celebrar els premis: Lloret, «el cor de la Costa Brava», va dir. «Un lloc on la innovació i la bellesa es donen la mà», també va assenyalar. La princesa també va recordar el quinzè aniversari de la Fundació i va exposar com el projecte creix amb «fortalesa, determinació i resultats».

Com els sis premiats d’aquesta edició, la Fundació ha estat d’un gran «impacte per milers de joves als que s’acompanya per millorar la formació, trobar el talent i ampliar la mirada», va apuntar Elionor. La princesa va tancar el seu discurs dient que els joves (es va incloure) «sentim un nou impuls, pensem llarg i mirem amunt, sense aprendre la realitat».

Sis premiats

Abans dels discursos del rei Felip VI i de la princesa Elionor, es van entregar els guardons de la quinzena edició dels Premis Fundació Princesa de Girona als sis guanyadors. El premi d’artístic va ser per l’actriu mallorquina Vicky Luengo, el d’empresa a l’arquitecte i emprenedor social Antonio Espinosa, el social l’arquitecte i coordinador del programa Asertos desde Quatorze i Arquitectura Sin Fronteras Daniel Millor Vela, i el de recerca a l’ecòleg evolutiu, biòleg de plantes i genetista, Moisés Expósito-Alonso. Mentrestant, enguany, la categoria internacional s’ha dividit en dues branques. En l’àmbit empresarial, el guardó va caure en mans de l’enginyera química guatemalenca Susana Arrechea, i el científic a la química veneçolana Yarivith González. Aquesta última no va assistir presencialment a l’esdeveniment.

Tots, menors de 35 anys, perquè el que es vol promoure amb aquests premis és el talent jove. I és que la Fundació «té el permanent compromís amb el lema sempre amb els joves», va dir Felip VI durant el seu discurs. Elionor, en canvi, va reconèixer que cada un d’ells «va descobrir en què eren bons i on podien aportar». Els guardonats va tenir el seu moment durant l’acte, i van explicar les seves impressions per rebre aquest reconeixement.

Durant la cerimònia també va intervenir l’exnadadora de natació sincronitzada catalana Ona Carbonell. Ella sap més bé que ningú l’esforç i la dedicació que ha de tenir un jove per arribar a l’èxit. Va començar en aquest esport amb deu anys i és amb només 22 ja va ser medalla olímpica per partida doble a Londres, l’any 2012. Fent menció a l’esport va comentar que «els dolents es queixen i els bons s'adapten, i això m’ha servit per a la meva carrera, per adaptar-me, aprendre i anar creixent» i que «caure és part de l’èxit».

Activitats al matí

Però els Reis, la princesa i la infanta no només es van deixar veure en l’acte que es va fer a la tarda. També ho van fer durant el matí, on van poder ser a un lloc idíl·lic com són els jardins de Santa Clotilde. Allà, Elionor i Sofia, es van trobar amb un grup de joves que han participat en diferents programes i activitats de la Fundació. El lloretenc Marc Schneeberger, guanyador l’any passat del premi de recerca, va fer d’amfitrió.

A part, les dues germanes van conèixer de primera mà les conclusions de l’estudi Impacte Professional de la Intel·ligència, realitzat per Deloitte, i es van trobar amb els directors generals de les escoles de negoci més reconegudes del país en la presentació del programa Beques Princesa de Girona. A més, es va celebrar una reunió del Consell Assessor Jove, on també van assistir Felip VI i Letizia.