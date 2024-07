Mifas reclama 200.000 euros per les consultes externes a l’aparcament del Trueta

El requeriment que l’Ajuntament de Girona preveu enviar al Grup Mifas per alertar-lo que està cobrant de més a l’aparcament situat al costat de l’hospital Josep Trueta i demanant-li que rebaixi els preus per adequar-los a la concessió no ha agradat a l’associació. El gerent del grup, Daniel Tulsà, ha indicat que li hauria agradat tractar aquest i d’altres temes conjuntament "cara a cara".

Per exemple, Tulsà lamenta que s’hagi abordat el tema de les tarifes de l’aparcament però no que tenen més de la meitat de l’estacionament ocupat per les consultes urgències de l’hospital i que fa dos anys i mig que no se’ls indemnitza per aquest fet. La compensació, segons el gerent de Mifas s’enfila entorn d’uns 200.000 euros.

L’aparcament incloïa inicialment 203 places, de les quals 116 han quedat ocupades per l’edifici de mòduls prefabricats i s’han perdut. L’1 de juny de 2004 es va adjudicar el concurs per a la construcció i explotació en règim de concessió de l’aparcament a l’empresa Tadifi (ara Mifascet SL) del Grup Mifas.

Amb l’ocupació de part de l’estacionament es va signar un conveni primer el 2010 i, reformulat el 2012, entre la societat, el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona (propietari dels terrenys), que establia una compensació pel greuge en l’ocupació. Amb la reformulació, se li pagaven uns 85.000 euros a l’any. Era vigent deu anys. Per tant fins el 2022.

Des d’aleshores, Mifas no rep cap indemnització malgrat que l’aparcament continua ocupat per les consultes externes. Aquesta situació també la va posar sobre la taula la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, en el darrer ple.

Tarifa més alta del permès

En aquesta sessió plenària es va aprovar el requeriment cap a l’empresa després que l’Ajuntament hagi detectat que, mitjançant diferents inspeccions oculars, que cobrava tarifes per sobre de l’establert en la concessió, almenys des del novembre de l’any 2021. Inicialment el preu màxim establert era d’un euro per hora.

L’oferta de l’empresa va ser de 0,90 euros l’hora. No obstant, una llei estatal va fer canviar les tarifes obligant a cobrar per minuts, contemplant sis decimals i arrodonint dos decimals el preu total a pagar en funció dels minuts estacionats.Per això, l’any 2017, es va aprovar per aquest estacionament una tarifa de 0,02 euros el minut que equivalia a 1,251724 euros l’hora.

En una inspecció de l’Ajuntament es va constatar que la tarifa aplicada era de 0,027 euros el minut que equival a 1,62 euros l’hora. És un 29,6% de més. En el requeriment no s’imposa cap penalitat.

En mans dels advocats

El gerent de l’empresa recorda que són l’aparcament més barat de la ciutat i que havien estat notificant de les noves tarifes a l’Ajuntament, actualitzant-les per aspectes com l’IVA o l’IPC, que «mai s’hi havia oposat». Tulsà ha esgrimit que quan rebin el requeriment, el portarà a mans dels advocats. Lamenta que, des que l’any 2013, van retirar-los la gestió de les zones blaves de la ciutat, la relació amb l’Ajuntament és «cordial però quasi inexistent».