ERC reclama mesures per assegurar un major retorn social del turisme a Girona

ERC ha fet un balanç del turisme que hi ha a Girona i en destaca el seu «èxit». Al mateix temps, però, reclama més mesures per assegurar que el turisme beneficiï al conjunt dels veïns de la ciutat. En un comunicat detallen com al llarg dels darrers anys l’arribada de turistes a Girona ha anat en augment, passant de 199.300 turistes allotjats a la ciutat el 2018 a més de 342.000 l’any 2023. Així, destaquen que «Girona ha esdevingut una ciutat turística amb un fort poder d’atracció» i, en aquest sentit, el turisme «genera moltes oportunitats a la nostra ciutat i és un element important de l’economia gironina, però també comporta certs riscos que hem de gestionar».

Per tal de gestionar i respondre als riscos generats pel turisme, en àmbits com l’accés a l’habitatge, els republicans recorden que des de la Generalitat de Catalunya s’han impulsat diverses actuacions, com la regulació que fixa un topall als preus dels lloguers i la recent normativa que limita les llicències dels Habitatges d’Ús Turístic (HUTs). En aquest sentit, des d’Esquerra lamenten que es frenés al Parlament el decret destinat a regular els lloguers de temporada i d’habitacions, però recorden que juntament amb altres grups polítics han portat aquesta iniciativa al Congrés dels Diputats.

«Els riscos d’un turisme creixent també s’han vist a Girona i es percep cert malestar d’una part de la ciutadania al qual cal respondre», asseguren els republicans. En aquest sentit, el 2021 l’Ajuntament de Girona va aprovar una moratòria als pisos turístics, ara ha limitat les llicències per a l’obertura de nous HUTs i ha decidit intensificar el control i inspecció dels pisos i apartaments turístics que actuen sense llicència. A més, el govern municipal ha presentat un pla sobre el cicloturisme per aprofitar al màxim les oportunitats que genera aquest turisme esportiu a la ciutat i per millorar la convivència entre els ciclistes i la resta d’usuaris de l’espai públic.

Esquerra valora positivament les mesures que s’han dut a terme des de la Generalitat i des del govern municipal de Girona per gestionar l’èxit turístic de Catalunya i de la ciutat, però considera que cal anar més enllà per seguir construint un model propi de gestió turística.

Els republicans fan una valoració positiva de l’impacte del turisme a Girona, però reclamen que «són necessàries més mesures que permetin obtenir-ne un major retorn social». En aquest sentit, demanen analitzar, com ja fan altres municipis, tots els instruments a l'abast de l’ajuntament per garantir la pluralitat comercial de la ciutat evitant l’homogeneïtzació que pot provocar la pressió turística i per fiscalment gravar millor l’activitat turística, més enllà de l’actual impost d’estades en establiments turístics (l’anomenada taxa turística).

Així mateix, els republicans consideren que cal modificar la taxa turística per aconseguir que els ajuntaments puguin decidir el destí de la seva recaptació, així com fixar-hi un recàrrec municipal, tal i com fa l’Ajuntament de Barcelona a proposta d’Esquerra.