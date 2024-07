Girona millorarà dos trams de la via verda amb una inversió de més de 700.000 euros

L’Ajuntament de Girona millorarà dos trams de la via verda que transcorren per les hortes de Santa Eugènia i per les ribes del Ter al seu pas pel barri de Sant Ponç. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, totes dues intervencions s’inclouen dins el projecte “Menja’t Girona” que té per objectiu millorar i ressaltar el patrimoni natural, gastronòmic, hortícola, cultural, arquitectònic i urbanístic de la ciutat per tal de consolidar-la com una destinació turística sostenible. Els dos projectes han estat aprovats inicialment per la Junta de Govern Local del consistori. Després del període d’exposició pública, dels permisos de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’aprovació definitiva, es podran treure a licitació les obres.

"Aquestes actuacions de millora són un impuls pels barris perquè són un pas important per establir-los com a pols turístics sostenibles a la ciutat, que alhora afavoreix el comerç i el seu desenvolupament econòmic", ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras.

Per una banda, es millorarà un tram de la via verda del carrilet d’Olot al seu pas per les hortes de Santa Eugènia. Concretament, es tracta del tram comprès entre l'encreuament amb el camí de Can Po Vell provinent de La Marfà fins a l'accés de la mateixa via pel carrer del poble Sahrauí. L’objectiu és millorar el paisatge, els accessos i els diferents elements patrimonials de les hortes de Santa Eugenia per poder desenvolupar un nou producte de turisme natural, verd, accessible i integrat a la ciutat.

L’actuació consisteix en solucionar els clots que hi ha en el camí col·locant un sauló sòlid i millorar l’accés a la via verda des del carrer. A més, es retiraran les tanques que hi ha a banda i banda i, en substitució, es crearà un desnivell entre el camí i els camps per tal de delimitar la via. També es reduirà la presència de tanques metàl·liques que s’usen per protegir les hortalisses. Alhora, s’unificaran tots els elements com tanques de protecció, balles i portals d’accés a les parcel·les per tal de dotar l’espai d’una imatge homogènia. Al mateix temps es millorarà la connexió de la via verda amb el camí que porta a Can Po Vell.

Pel que fa a la vegetació, es retiraran les espècies invasores, principalment, les masses de canya americana, altes i molt atapeïdes que ressegueixen part del camí i limiten la visió.

A més a més, es millorarà la imatge i el mobiliari de l’espai d’estada que hi ha al principi del camí, amb la incorporació d’elements accessibles. Una actuació similar es durà a terme a la placeta, situada a tocar de l’encreuament amb el camí de Can Po Vell. Aquest és un espai de difícil localització des del camí perquè està a una superfície inferior i compta amb dues taules i un arbre. També es milloraran els terrenys de Can Po Vell.

Aquestes actuacions es trauran a licitació per un cost de 332.583,43 euros (IVA inclòs).

Actuació a les ribes del Ter

D’altra banda, també es millorarà el camí fluvial del Ter a l'entorn del barri de Sant Ponç, conegut com la via verda del Tren Pinxo. Concretament, es tracta del camí que ressegueix el riu i connecta Fontajau amb Sant Ponç des del pont de l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan fins al pont de l’Aurora.

En aquest cas, es millorarà el terreny del camí en diferents punts amb un sauló i es cobrirà amb vegetació el mur de formigó que hi ha entre els ponts de la Barca i de l’avinguda de França. A més, per tal de millorar l’accés al camí des de les instal·lacions del GEiEG es crearà una placeta amb bancs que actuarà de porta i connectarà amb la via verda. Tot un seguit d’actuacions que el consistori traurà a licitació per un cost de 382.307,07 euros (IVA inclòs).