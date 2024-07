Milloraran vuit escoles de Salt amb una inversió de més de 560.000 euros

L’Ajuntament de Salt i el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya invertiran al llarg d’aquest estiu un total de 566.000 euros per a manteniment i millores als vuit centres educatius públics d’infantil i primària del municipi. En un comunicat, l'Ajuntament detalla que, el consistori ha destinat una partida pressupostària de més de 132.400 euros a intervencions diverses escoles, que es complementaran amb la inversió de 434.000 euros que el govern català ha previst per aquest estiu a les infraestructures escolars saltenques.

La inversió més important pertany a la partida que el govern de la Generalitat ha previst per l’escola Mas Masó, que amb els 400.000 euros previstos permetrà realitzar una obra integral en el manteniment d’aspectes com la renovació dels tancaments, millores a la coberta i renovació de part de la fusteria de l’escola saltenca. Els treballs ja fa unes setmanes que estan en marxa amb la voluntat de poder complir amb els terminis previstos. El departament també es farà càrrec dels 34.000 euros que suposarà l’execució d’un lavabo adaptat a l’escola Silvestre Santaló. Per altra banda, entre el mateix consistori i el departament d’Educació s’ha adopatt el compromís que de cares a l’estiu del 2025 s’iniciï l’actuació perquè l’escola de la Farga pugui tenir ascensor nou, una rampa i un lavabo per valor de 150.000 euros. També al proper estiu s’ha previst que a l’escola del Veïnat s’actuï a la coberta per valor de 100 mil euros.

Pel que fa a la inversió municipal destaca els més de de 67.200 euros que s’invertiran a l’escola Silvestre Santaló, que s’afegeixen a la inversió d’Educació, i que permetran intervenir a la coberta del centre educatiu, instal·lar un nou mòdul per a bicicletes o arreglar el porticons de la zona d’infantil. A l’escola Gegant del Rec també s’han previst actuacions diverses per un valor proper als 14.000 euros, que serviran principalment per generar una zona d’ombra al pati de primària i millores diverses a l’interior de l’edifici.

Al centre educatiu de Les Deveses la inversió que es realitzarà en les properes setmanes serà superior als 9.600 euros que permetrà instal·lar un nou armari, pintar la zona d’I3, instal·lar noves finestres, col·locar nous elements de seguretat i reparar el voladís de la zona d’I3, entre d’altres. La partida per l’escola La Farga supera els 8.800 euros que servirà per seguir amb la substitució de finestres, així com instal·lar noves cistelles de bàsquet. Al Veïnat en canviaran les finestres que hi ha a l’aula de joc simbòlic i es milloren les portes exteriors de les aules de primària, uns treballs que s’han previst un pressupost d’uns 4.600 euros. Un import semblant, més de 4.300, s’invertiran a l’escola El Pla per arreglar els porticons a primària i la tasca de paleteria que cal per realitzar-ho i durant el curs ja es van pintar algunes aules. Per últim, al centre Les Arrels es procedirà a pintar dos dels mòduls del centre educatiu i durant el curs ja es van pintar les pistes que bàsquet i futbol sala de la pista esportiva del centre.

Treballs enllestits el setembre

Les actuacions previstes s’aniran executant al llarg de l’estiu amb l’objectiu que quan els professorat torni a les aules ja s’hagin enllestit els treballs. L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, assenyala “l’esforç d’inversió compartit que fem des del govern municipal i, també des del departament d’Educació, per garantir el manteniment i millora dels equipaments educatius per als docents i l’alumnat. Un esforç que es repetirà els estius successius al llarg del mandat perquè al Pla d’Actuació Municipal ja hem previst una partida cada any per seguir amb els treballs necessaris als centres educatius, més enllà dels urgents que anem realitzant si cal durant el curs”.

El regidor d’Educació de Salt, Adrià Martín, assenyala que “les millores als centres educatius són sempre necessàries i amb tots els centres educatius del municipi s’han consensuat i prioritzat les actuacions a fer aquest estiu, conscients que millorar la infraestructura també acaba millorant l’educació que reben els i les nostres alumnes”. El responsable de l’àrea educativa també assenyala que “hem consensuat amb el departament d’Educació tot un seguit d’inversions de cara als propers cursos que des del municipi considerem també molt importants poder tirar endavant”.

Per part del Departament d’Educació, Adam Manyé, com a director territorial, sosté que “a Salt hem estrenat una escola aquest curs, l’educació és un bé comú i és molt positiu quan les administracions treballem juntes per assolir espais dignes per poder dur a terme la tasca educativa. Els espais també poden condicionar l’aprenentatge, el compromís d’Educació en la inversió per adequar-los és indefugible”.