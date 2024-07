El PSC denúncia que Girona ha perdut 54.000 euros per millorar l'ocupació

El PSC ha denunciat que el govern municipal de Girona, format per Guanyem, Junts i ERC, ha hagutde tornar 53.863,60 euros al Servei d’Ocupació de Catalunya perquè no es va fer el programa que s’hauria d’haver fet. D’aquesta manera, i segons un comunicat dels socialistes, l’Ajuntament de Girona ha perdut la part de la bestreta rebuda de la subvenció destinada al Programa Treball i Formació 2019. No només això, s’han hagut de tornar 47.082,24 euros per al programa que no s’ha executat i 6.781,36 d’interessos de demora.

Sílvia Paneque, cap de l’Oposició, ha lamentat dos fets. En primer lloc, ha explicat que resulta “inaudit” que no s’executin els programes que “haurien de servir per millorar en la mesura de les nostres possibilitats el mercat laboral a la nostra ciutat. Més treball i de millor qualitat”. En segon lloc, també ha explicat que perdre gairebé 7.000 euros en interessos de demora d’uns recursos que no s’han utilitzat per res és un “gravíssim error" i, per això ha apuntat que "és incomprensible que es perdin tants diners i ningú no assumeixi cap responsabilitat”.

El Programa Treball i Formació 2019 estava destinat a la implementació de programes per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada. “Aquest és un problema real a Girona. Hi ha un grup de persones atrapades en no tenir feina durant molt anys. Per a Girona, és més car això que ajudar-les a trobar una feina digna”, ha explicat la regidora Cristina Cots. Durant el Ple municipal, la regidora va demanar explicacions sobre els motius de no haver executat els programes previstos. “La nostra ciutat no pot permetre's perdre aquestes oportunitats de finançament que són crucials per al benestar dels nostres ciutadans més vulnerables”, va dir. Davant això, la regidora de Treball de l'Àrea de Promoció Econòmica, Raquel Robert, va confirmar que no s'havia fet aquest programa i que "es va fer la devolució" perquè era "el procediment que tocava".

La regidora Cots del PSC-Girona pel Canvi també es va mostrar preocupada per la capacitat d’aquest equip de govern per “aprofitar les oportunitats de finançament que ofereixen les institucions per al benefici de tota la comunitat gironina". Finalment, ha tornat a fer nota que l’ocupació no és ni ha estat una prioritat de l’actual equip de govern de Girona. “Recordem que el programa Girona Actua no ha comptat amb els recursos adients en aquests pressupostos, perdent oportunitats per a la inserció laboral de gironins i gironines” ha conclòs Cristina Cots.