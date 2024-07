Dos detinguts relacionats amb un cultiu de 800 plantes de marihuana a Salt

La Policia Nacional ha detingut dues persones que es dedicaven al cultiu de marihuana al garatge d'un habitatge a Salt (Girona) i ha desmantellat la plantació. Durant el registre, s'han localitzat i requisat també un carregador d'una pistola Glock amb sis cartutxos metàl·lics de 9 mm, així com 3.290 euros en bitllets. La policia calcula, a més, que amb aquest cultiu s'ha defraudat 67.871,56 euros de consum elèctric. Els dos detinguts van ser posats a disposició de l'autoritat judicial competent, que en va decretar llibertat provisional amb mesures cautelars fins a la celebració del judici.

Els bitllets en efectiu trobats al domicili de Salt on s'ha desmantellat una plantació de marihuana. / Policia Nacional

El primer detingut va ser interceptat pels agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona, quan circulava amb el seu vehicle. Tal com informa la Policia Nacional, després es va sol·licitar a aquesta persona que acompanyés els agents al domicili objecte de la investigació. Un cop a l'interior, es va localitzar el segon detingut, que no va oposar resistència sinó que va col·laborar amb els efectius de la Policia Local de Salt.

Amb l'entrada, es va descobrir que la plantació de marihuana s'havia localitzat al garatge del domicili saltenc, on s'havien fet diverses modificacions estructurals per allotjar la plantació en unes condicions òptimes. Hi havien col·locat aires condicionats de grans dimensions, així com filtres de carboni i extractors.

La investigació, que s'ha pogut fer gràcies a la col·laboració ciutadana, ha aconseguit aturar els responsables de la plantació, així com desmantellar el material d'elevat valor utilitzat per al cultiu de cànnabis, aconseguint restablir el consum elèctric de la zona.