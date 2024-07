Girona crearà una aplicació mòbil destinada al turisme cultural i de natura de les hortes de Santa Eugènia

L'Ajuntament de Girona crearà una aplicació mòbil destinada al turisme cultural i de natura per millorar l'experiència de les persones visitants amb un enfocament especial a les hortes de Santa Eugènia. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, l'aplicació oferirà informació històrica i sobre el patrimoni natural, hortícola, cultural i gastronòmic de la ciutat. Aquesta acció forma part del projecte “Menja’t Girona”.

L’objectiu és dinamitzar l'economia local amb una oferta turística desestacionalitzada i descongestionar les zones turístiques més visitades. Alhora també es pretén posar en valor els productes locals i el patrimoni natural per augmentar la competitivitat i sostenibilitat de Girona com a destinació turística. El consistori traurà a licitació el disseny, la programació i la promoció d’aquesta aplicació per un import de 183.945,03 euros (IVA inclòs).

“Des de l'Ajuntament de Girona volem preservar i potenciar les hortes de Santa Eugènia com un espai hortícola amb protecció paisatgística, destacant els seus valors naturals i culturals. També busquem promoure l'apoderament de la ciutadania, l'associacionisme i la producció local saludable, en contraposició a la producció massiva d'aliments”, ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras.

L’aplicació per a mòbils i tauletes i compatible amb Android i iOS permetrà consultar i personalitzar diferents itineraris, així com implementar la realitat augmentada per enriquir l'experiència de visita a les hortes de Santa Eugènia. Estarà disponible en quatre idiomes i s'adreçarà a diferents públics, incloent-hi escoles, famílies i visitants amb sensibilitat cap a la natura.

L’eina recrearà elements naturals en 3D i reconstruirà a través de la realitat virtual 16 entorns històrics i naturals de Santa Eugènia, com la sèquia Monar i la xarxa de recs, els cultius antics o les casetes de les hortes. Utilitzant les potencialitats dels telèfons actuals, les persones visitants podran gaudir d'una experiència híbrida entre la interpretació real i digital de l'entorn, permetent la geolocalització del patrimoni, la personalització de rutes, la captura d'imatges, la possibilitat de compartir experiències i una millor comprensió de l'espai visitat, connectant-les amb l'entorn.