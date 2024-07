L'Hospital Santa Caterina reforma l'àrea d'esterilització per l'increment de l'activitat quirúrgica

L'Hospital Santa Caterina posa en funcionament aquest juliol la reforma de l'àrea d'esterilització realitzada per donar resposta a l'increment de l'activitat quirúrgica del centre sanitari de Salt (Gironès), i pensant en la posada en funcionament del nou bloc quirúrgic. La nova àrea ha estat dissenyada per millorar els circuits i fluxos (brut-net-estèril), amb una nova distribució que millora el servei i el fa més rendible, amb la incorporació de tecnologia innovadora. Les obres, adjudicar a l'empresa UTE Esterilització IAS i que es van iniciar fa un any, han suposat una inversió d'1.500.842,24 euros IVA inclòs (obra i equipament). Durant aquests mesos, l'activitat diària no s'ha aturat i s'ha compaginat amb la remodelació de la unitat.

Aquestes obres han suposat millores en diferents aspectes. Per una banda, s'ha ampliat la zona de rentat -l'espai on arriba tot l'instrumental que s'ha utilitzat en les cirurgies, on es neteja i es desinfecta-, guanyant confort pels treballadors, que ara tenen més espai i comoditat per realitzar la seva activitat, i s'ha incorporat una termodesinfectadora més, un equipament que permet realitzar processaments més ràpids (en tan sols 37 minuts) amb la mateixa efectivitat i que suposa una millora en la rendibilitat, ja que amb la maquinària antiga, un programa trigava 90 minuts en fer el cicle.

A més, la zona de muntatge (on es prepara l'instrumental i s'esterilitza) s'ha dotat amb un autoclau de vapor més i un esterilitzador de peròxid d'hidrogen. I s'ha instal·lat al magatzem estèril un transfer de guillotina, per on es podrà donar sortida a tot el material necessari per als nous quiròfans de cirurgia major ambulatòria (CMA), respectant els circuits. També s'han habilitat espais de treball pels professionals i un magatzem fungible.

Una persona a la nova àrea d'esterilització de l'Hospital Santa Caterina de Salt. / Hospital Santa Caterina

L'àrea d'esterilització és la responsable de reprocessar el material que s'utilitza en les intervencions quirúrgiques i en altres àrees (hospitalització, consultes externes...) i garantir la seva esterilitat i perfectes condicions. L'àrea es troba a la planta del soterrani, just a sota el bloc quirúrgic.

Increment de l'activitat quirúrgica

L'activitat quirúrgica a l'Hospital Santa Caterina ha anat incrementat els darrers anys, superant les intervencions que hi va haver l'any 2019, abans de la pandèmia. Així, l'any 2023 el centre va augmentar en un 24% l'activitat quirúrgica en relació amb l'any anterior, amb un total de 8.118 intervencions (6.546 al 2022).

Amb la propera obertura del nou bloc quirúrgic, la capacitat quirúrgica de l'Hospital Santa Caterina s'incrementarà en més de 5.000 intervencions anuals, quan l'equipament estigui a ple rendiment.