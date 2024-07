Ràdio Salt protagonitzarà el pregó de la Festa Major de Salt

Els 40 anys de l’emissora municipal de Ràdio Salt seran els grans protagonistes de l’obertura de la Festa Major del municipi d’aquest 2024. Sis periodistes, extreballadors i extècnics, de l’emissora seran els encarregats de donar el tret de sortida el proper dia 24 de juliol a partir de les nou del vespre, des del balcó de l’Ajuntament de Salt. Els encarregats de fer el pregó seran Papi Guardiola, Emili Gispert, Mercè Planas, Josep Maria Pladeveya, Josep Plazas ‘Lites’ i Manel Mesquita, en representació, de tots els treballadors i treballadores que al llarg d’aquests 40 anys han passat per Ràdio Salt.

El pregó, però, serà només el colofó a una jornada d’homenatge i celebració de les quatre dècades d’història d’aquesta emissora municipal tan arrelada als saltencs i saltenques i que es manté al dial del 97.7 de l’FM. Per això, la graella de Ràdio Salt del dia 24 de juliol es modificarà i des de les 10 hores del matí i fins a les 22 hores de la nit es realitzarà una programació especial que servirà per recuperar programes històrics, així com fer entrevistes als protagonistes de la història d’aquesta ràdio i recuperar així vivències i experiències viscudes des dels estudis radiofònics.

Així ho ha desvelat aquest matí, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, durant la presentació dels actes de la Festa Major de Salt, que s’ha fet al Saló de Plens del consistori. “Volem així reconèixer la tasca que ha fet Ràdio Salt des d’aquell 3 de març del 1984 fins avui. I quina millor manera de fer-ho fent una jornada amb una programació especial a l’emissora i que algunes de les veus històriques de la ràdio municipal siguin els encarregats de fer el pregó i donar el tret de sortida a la nostra festa major”, ha detallat l’alcalde.

L’acte d’aquest divendres també ha servit per ensenyar el cartell que permetrà difondre la festa major saltenca. La descoberta s’ha fet amb l’alcalde i l’autora del cartell, Nora Lladó, que ha confeccionat un cartell colorista amb la presència protagonista de les conegudes llúdrigues de la plaça Vila de Salt, obra de l’artista saltenc, Lluís Mateu, que precisament aquest any ha estat reconegut amb el Premi 3 de Març.

L’acalde de Salt ha ressaltat que “per primer cop la tria del cartell de la Festa Major s’ha fet entre la desena de propostes que ens han fet arribar des de l’Escola Municipal de Belles Arts (EMBA) de Salt,fetes pels alumnes d’aquest espai municipal, amb la voluntat de vincular l’activitat d’aquest servei municipal a la vida social del poble i generar noves sinergies”.

L’autora del cartell, la joves artista saltenca Nora Lladó, ha explicat que “vaig tenir molt clar que al cartell hi havien d’aparèixer les llúdrigues i per mi és un dels elements que més simbolitza Salt. Cada any quan veia el cartell pensava, com és que no hi ha les llúdrigues? Al principi vaig pensar posar-hi algun element més, però vaig tenir la sensació que la disposició de les llúdrigues, amb el groc de la part de dalt i les banderoles ja feien una composició equilibrada. Estic molt contenta que sigui el cartell de la festa major, em fa molta il·lusió”. Aquest any la composició del cartell de Festa Major també serà present als vasos.

La regidora de Festes, Margarida Gallardo, ha explicat que entre el 24 i el 29 de juliol “s’han programat més d’una cinquantena d’actes perquè els veïns i veïnes de Salt gaudeixin de la seva festa major, pensant actvitats per diverses franges d’edat i que les activitats es facin a sectors diversos del municipi.” Entre les novetats per aquest any hi ha la programació d’una “Festa Jove”, el dilluns 29, al pati de l’escola Veïnat, una iniciativa sorgida durant l’elaboració del Pla de Joventut, que comptarà amb música diversa, activitats i barra sense alcohol. Un altre canvi serà que les sardanes prèvies al pregó es faran al pati de l’escola la Farga i el Memorial Emili Crous, a l’escola del Veïnat, per garantir més ombra i serveis als assistents.

Com ja es va anunciar, el cartell de concerts de l’Era de Cal Cigarro comptarà amb la presència de grups amb molts seguidors, des de Di-Versiones a Julieta o Pelukass, passant per Banda Neon, 31 FAM, Piratas Rumbversions, M3L, així com les orquestres Selvatana i Rosaleda, entre d'altres. Com cada any no hi faltaran els actes més clàssics de la festa major de Salt, com és la jornada castellera, la cercavila de festa major, la trobada de gegants o el correfoc.

