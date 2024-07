L’associació gironina Maasai Reto ampliarà el projecte educatiu a Kenya

L’associació Massai Reto, creada per tres germans de Cassà amb l’objectiu d’impulsar una escola a Kenya per a la comunitat Maasai, va organitzar ahir el primer sopar solidari en benefici a l’entitat, ocasió en què els integrants van anunciar un acord amb les entitats BarcelonaActua i The Magic Foundation per poder ampliar el centre educatiu Olchoro Lemayian Primary School.

L’acte, que va tenir lloc al restaurant les Arrels de Quart, va comptar amb la participació d’unes 120 persones i els sis membres fundadors de l’associació: Carles Gras, Maria Guardiola, Jordi Gras, Vanesa de la Torre, Marta Gras i Morris Kiema, que es van poder reunir per primera vegada des de la creació de l’entitat.

De forma paral·lela, el restaurant va acollir una exposició de fotografies que Maasai Reto va preparar per a l’acte amb imatges de la cultura Maasai, dels projectes realitzats fins ara i sobretot de l’escola Olchoro Lemayian construïda a Maasai Mara.

Al final de l’acte, els membres de l’associació van explicar als assistents l’origen del projecte i les diferents actuacions portades a terme fins al moment. El treball continua basat en els tres pilars: preservació de la cultura Maasai amb especial èmfasi a l’educació dels infants, la protecció de la vida salvatge i la col·laboració per al manteniment i expansió de l’àrea de conservació d’Ololasurai.

Els sis fundadors de l'associació juntament amb els col·laboradors. / Maasai Reto

Marta Gras va presentar les línies d’actuació futures de l’associació juntament amb Elena Bonell, representant de BarcelonaActua i The Magic Foundation. El nou acord permetrà, juntament amb la recaptació obtinguda del sopar benèfic, construir noves classes a l’escola Olchoro Lemayian per completar l’educació primària fins a sisè, fet que suposa incrementar la capacitat màxima de l’escola fins als 150 alumnes i que aquests puguin venir de poblats més llunyans, gràcies a les noves instal·lacions per acollir als nens en règim d’internat, incloses també habitacions pels professors.

També es va presentar el programa d’apadrinament per als nens de l’escola amb el qual s’ajuda les famílies a cobrir les despeses del curs escolar- uns 45 nens ja tenen padrí-, i nous projectes per donar suport l’area de conservació d’Ololasurai, un corredor d’elefants i fauna salvatge a la mateixa zona de l’escola que també genera gran impacte positiu i de retorn a la comunitat maasai de la zona