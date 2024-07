El Suprem confirma la sanció a una jutgessa per acumular causes al jutjat

El Tribunal Suprem ha confirmat la sanció de 3.000 euros imposada per la Comissió Disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a una jutgessa de Girona per tenir les causes endarrerides entre el maig i el novembre de 2021. L’òrgan va multar-la amb 3.000 euros el desembre de 2022 per una falta greu en el retard injustificat a l'hora d'iniciar o tramitar les causes al jutjat d’Instrucció 1 de Girona. La sanció es va interposar segons consta a l’article 418.11 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

La jutgessa va interposar un recurs d’alçada contra la resolució que va ser desestimada pel Ple de l’òrgan de govern dels jutges l’abril de l’any següent, i va decidir continuar la lluita interposant una demanda contenciosa contra el CGPJ, que ara és el que ha resolt el Suprem en contra de la jutgessa.

La demanda demanava que es declaressin nuls els acords de la resolució al·legant que pateix una malaltia que li impedia ser conscient de la desatenció amb els procediments. També va al·legar caducitat de l’expedient administratiu, falta de legitimació de l’òrgan de govern del CGPJ (que està en funcions des de fa més de cinc anys) i per discriminació per malaltia psíquica.

No n’era conscient

La jutgessa assegurava que té una malaltia que ha justificat amb la presentació d’informes psicològics i psiquiàtrics que segons ella demostren que la seva malaltia tenia repercussió en el desenvolupament de les funcions judicials, impedint que fos conscient del retard que patia el jutjat.

Amb tot, la sentència subratlla que no pot al·legar que no era conscient del retard que patien els seus procediments perquè els informes aportats que fan referència als efectes que tenien les seves patologies a la feina són posteriors al període que va estar al capdavant del jutjat d’Instrucció 1. A més, la resolució afegeix que la demandant estava assistida d’un psicòleg des de feia anys, i també d’un psiquiatre. «De tot això es dedueix que durant la seva funció al jutjat d’Instrucció 1 de Girona, del 3 de maig fins al 29 de novembre de 2021 la jutgessa no va manifestar en cap moment que tingués dificultats per assumir les seves funcions amb normalitat, tot i que durant aquest període tenia assistència psicològica continuada que hauria permès detectar la impossibilitat de complir les seves funcions», subratlla la resolució.

A més, sobre la presumpta discriminació, afegeix que en aquest cas no s’ha acreditat que la seva situació psicològica li impedís ser conscient de la situació de retard en els seus procediments, fet que hauria permès adoptar mesures per solucionar la situació, o advertir els òrgans de govern de les seves dificultats. En últim lloc, conclou que «la sanció es deu a la seva feina deficient, de la qual no s’ha acreditat que no en fos conscient i responsable (...) i si no va avisar dels problemes que tenia no pot acusar els òrgans de no adoptar mesures de suport».

Més enllà de confirmar la multa, la resolució del Suprem, que no es pot recórrer, també li imposa les costes, fins a un màxim de 2.000 euros.

Subscriu-te per seguir llegint