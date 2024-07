«Tinc 84 anys, em fan fora de casa i tinc molta por»

Cada dia hi ha desnonaments arreu de Catalunya. Tanmateix, el cas de Teresa, veïna del carrer de Pedret de Girona, segurament xoca més que altres casos. Té 84 anys i ha viscut tota la vida al Barri Vell, ara al carrer de Pedret -l’inici de la via limita amb el barri de Pedret- i abans al carrer Sacismort. Des de fa mesos que viu amb «angoixa i patiment» perquè sap que la desnonaran. Pren «pastilles per l’ansietat» i té «molta por» del que pugui venir quan la facin fora del seu pis. De fet, ja ho van intentar el febrer passat, i dimecres, a les nou del matí, hi torna a haver una ordre de desnonament contra ella, que comptarà amb el suport d’un grup que li ha fet costat durant tot aquest temps i que no vol que marxi de casa seva.

Teresa recorda que porta tota la vida vivint a aquesta zona de Girona. Primer, al carrer Sacismort, una cosa on, des de 1914, hi vivien els seus avis, i després hi van viure els seus pares. D’allà, ja la van obligar a marxar l’any 2007, perquè l’immoble «estava deteriorat». Es va arribar a un acord perquè marxés del pis per «una suma de diners» i pogués anar a un altre pis, al carrer de Pedret, «amb un contracte de caràcter vitalici».

Ara, però, s’ha trobat amb un problema. Una de les membres del grup que li dona suport, Fàtima, explica que l’habitatge on viu «ha passat per diferents propietats» i durant aquest «impàs» -des de 2007 fins ara- es va fer una llei que «permet casos com aquest que permeten desnonar la Teresa i que aquest acord vitalici que fa firmar quedi anul·lat». La propietat del pis la té ara un fons voltor. Va ser un «acord enverinat», lamenta.

«Molt estimada»

Teresa sap que té el suport de molts dels veïns del barri. Se sent «molt estimada» explica emocionada. De fet, durant molts moments de l’entrevista que li ha fet Diari de Girona no pot contenir les llàgrimes pel patiment que està passant i recordant a totes aquelles persones que l’han ajudat.

«Tothom m’estima, no tinc queixes de ningú i ho podeu preguntar als veïns», afirma convençuda. I és que també explica que quan va a passejar pel barri «tothom em coneix» i la gent la crida.

«No és persona vulnerable»

Tot i ser una persona major (84 anys), haver passat per diferents operacions i tenir una pensió «molt petita» no és considerada una «persona vulnerable». Això sí, està a la llista de la mesa d’emergència i quan surti un pis el podrà fer servir. Aquí, però, hi ha un altre problema, i és que les famílies amb menors passen per davant ella. «El primer per gent gran serà per ella», afirma Fàtima.

Ara, l’objectiu és que dimecres no la desnonin i, per això, li donaran suport fins al final, com ja van fer el febrer. Tanmateix, aquest cop sembla que hi podria haver la presència dels Mossos d’Esquadra, cosa que el febrer no va passar. «Volem que la Teresa dormi aquí dimecres» diu Fàtima. No haver-hi desnonament faria «guanyar temps» per a quan, per fi, pugui tenir aquest habitatge de la llista d’emergència. Ara, espera que dimecres no la desnonin per continuar fent vida al barri i que quan li ofereixin un nou pis sigui a la mateixa zona on ha viscut tota la vida.

A una residència

En cas que dimecres acabi desnonada, l’Ajuntament de Girona ha posat a disposició de la dona una residència per a gent gran fins que arribi aquest pis de la mesa d’emergència. «No és el que vull» diu, perquè el que vol és quedar-se el barri. De fet, li havien proposat anar a La Sopa o a un hostal a Sarrià de Ter. «No soc dona per anar a La Sopa», exclama. En tot cas, agreix, molt emocionada, la feina que han fet el seu advocat, la treballadora social i les persones que l’han ajudat fins ara.

Per la seva banda, fonts municipals detallen que l’Ajuntament va iniciar «el tractament del cas» el 2021. En aquest sentit, han intentat per totes les vies possibles aturar el llançament i, fins i tot, l’alcalde, Lluc Salellas va contactar amb el fons voltor, que va «aturar temporalment el llançament a l’espera d’una alternativa». Tanmateix, i en vista que es mantenia el desnonament, «l’Ajuntament denunciarà el cas a la Generalitat». I és que segons el consistori Teresa «compleix amb els criteris perquè el gran tenidor, ofereixi un lloguer social de forma obligatòria».

