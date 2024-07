«No esperava un 10 perquè al final sempre m’equivoco en alguna cosa»

Tot esforç té la seva recompensa i això, Arnau Pino, ho ha pogut comprovar. Amb una nota de tall de 13,86 (de 14) i diversos reconeixements a escala catalana i a les olimpíades estatals (plata a les de Matemàtiques i or a les de Física), així com la medalla d’or de les Proves Cangur de segon de batxillerat, on va quedar primer de Catalunya, han sigut una recompensa pel curs que ha fet aquest alumne de l’Institut Montilivi de Girona.

Pino va aconseguir un 10 de batxillerat i, també, a tots els exàmens de la fase específica de les PAU. Ell va cursar el batxibac, el batxillerat francès i espanyol, en la modalitat científic-tecnològic, així que va haver de fer unes proves externes i es va examinar d’Història de França, Llengua francesa i literatura francesa. Això li va convalidar la fase general de les PAU. D’aquestes proves externes va treure un 9,38 de mitjana i va fer que, juntament amb el 10 de batxillerat, li quedés un 9,86.

Aquestes proves van ser a principis de març, així que Pino va tenir un mes per preparar-se els tres exàmens de la fase específica de les PAU en els quals es va presentar: Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials i Física. Ell no s’esperava treure un 10 en totes les proves, creia que podia estar a prop perquè havia fet «moltíssims exercicis» i havia treballat molt, però els errors sempre poden estar presents, «al final sempre m’acabo equivocant en alguna cosa». Per això tenia por, «perquè et poden restar dos punts molt fàcilment». Malgrat els seus dubtes, va fer uns exàmens perfectes i això va ser un «alleugeriment» perquè la nota que necessita per entrar al grau que vol és bastant alta. Aquesta pressió per aconseguir bona nota feia que anés una mica estressat, però quan va veure els resultats es va sentir «prou orgullós» i «molt content». De fet, va treure un 10 fins i tot en l’examen de Matemàtiques que va aixecar certa polèmica a les xarxes socials, ja que molts usuaris es van queixar de la seva dificultat. Pino admet que el va comparar amb el d’altres anys i li va semblar «més difícil que, per exemple, el de l’any passat, però també depèn molt de cada persona».

Passió per les matemàtiques

No obstant això, aquests resultats no són estranys, ja que, segons explica Pino, les matemàtiques sempre li han anat molt bé i vol estudiar Matemàtiques a la Universitat Politècnica. «Bé, de fet, vull fer una modalitat que és com dos graus alhora, de matemàtiques amb ciència i enginyeria de dades a través del Centre de Formació Interdisciplinària», comparteix Pino. Les matemàtiques sempre l’han apassionat i sap que aquesta carrera és una oportunitat per desenvolupar aquesta passió que l’ha acompanyat tota la vida.

Olimpíades estatals

Més enllà d’aquest curs excel·lent i aquestes notes, l’estudiant de l’Institut Montilivi també ha participat en diverses olimpíades a escala catalana i estatal. La de Matemàtiques, que es va celebrar al març, i la de Física, que es va fer a l’abril. Es tracta d’unes jornades que es fan durant el curs i en època lectiva, això ha fet que Pino es perdés més d’una classe, cosa que podria haver repercutit en el seu rendiment a l’institut, però no va ser així. «Per sort no em va coincidir amb cap examen ni res per l’estil. Sí que has de gastar temps en preparar-te per les olimpíades i el podria haver dedicat a estudiar altres matèries, però bé, al final ho he pogut gestionar».

Pino va estar a punt de no presentar-se a l’Olimpíada de Física. Al final va anar sense gaires esperances i per la seva sorpresa va aconseguir medalla d’or, això vol dir que representarà l’estat a l’olimpíada iberoamericana de física, que se celebrarà a Mèxic a l’octubre. «Per mi és tota una experiència, mai he sortit del continent ni he estat a cap lloc d’Amèrica. És una experiència increïble», assegura Pino.n

