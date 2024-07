Girona es mulla per l'esclerosi múltiple

Arriba el segon cap de setmana de juliol i amb aquest l’acte central de la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, que enguany celebra la seva 31a edició i que pren protagonisme, una vegada més, a la piscina municipal de la Devesa de Girona.

«És important que aquesta sigui una campanya agraïda i divertida, però que també permeti sensibilitzar la ciutadana envers la realitat de les persones amb esclerosi múltiple, així com obtenir recursos per mantenir els serveis de neurorehabilitació i invertir en recerca», ha explicat la directora del Centre de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, Montse Prats. L’acte, que ha començat a les 12 del migdia, ha comptat amb la veu d’una testimoni que fa 38 anys que està diagnosticada d’aquesta malaltia i la participació del Cor Empordà Gospel Choir que ha cantat una versió de la cançó Llença’t, de Lax’n’Busto que, segons Prat, «ja s’ha convertit en l’himne d’aquesta campanya». Tampoc ha faltat el salt multitudinari a la piscina al crit de «Mulla’t», en el qual hi han participat entre d’altres la regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert i Rubio i Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal PSC – Girona pel Canvi i diputada al Parlament de Catalunya.

Raquel Robert i Rubio ha assegurat que «fa molta il·lusió que es facin aquests actes i, és clar, és un plaer participar-hi». A més, la campanya «no comença ni s’atura aquí», des de la fundació celebren el «Mulla’t» des de finals de juny i no s’aturen fins a finals de setembre. «Per sort tenim moltes associacions, institucions i col·lectius empresarials que ens fan suport i anem fent campanyes, cada any la celebració és més llarga», deia Prats.

Amb l’objectiu d’aturar l’impacte de l’esclerosi múltiple, una afecció neurològica incurable que afecta més de 9.000 persones a Catalunya, s’han organitzat tot d’activitats, des de botifarrades fins a travesses de natació o campionats de golf. La celebració ha omplert 500 piscines de tota Catalunya i més de 70 només a Girona.

Raquel Robert i Rubio ha volgut remarcar que «és molt important visibilitzar i donar testimoni de les persones que pateixen la malaltia i, és clar, recaptar diners per facilitar el seu dia a dia, com també el dels seus familiars».