Les obres de la comissaria de Santa Eugènia acumulen un any i mig de retard

Les obres que s’estan fent per convertir l’antiga masia de Can Burrasó, al barri de Santa Eugènia, en la nova comissaria de la Policia Municipal de Girona estan tardant molt més del que s’havia previst. De fet, acumulen un retard d’un any i mig. Això, pel que fa a les obres de l’interior de l’immoble, perquè les previstes per l’exterior encara s’han de licitar. L’Ajuntament de Girona especifica que «l’obra està pràcticament acabada, però falten unes tasques relacionades amb la connexió elèctrica exterior de l’edifici», pel que fa a l’interior de l’edifici. Actualment, encara es poden veure tanques al voltant de l’antiga masia.

En un principi el consistori, amb l’equip de govern del passat mandat (Junts i ERC), tenia previst tenir les tasques enllestides de l’interior de l’edifici el gener de 2023. Les obres de construcció de la nova comissaria es van adjudicar a Comsa Service Facility Management SAU, el desembre de 2021 per 752.931,53 euros i la formalització del contracte es va fer el 10 de gener de 2022. En aquest cas, l’òrgan de contractació no va ser l’Ajuntament, sinó el Consell Comarcal del Gironès. A partir de llavors, la companyia tenia un any per acabar les obres i no ha complert els terminis, amb el Consell Comarcal que ha donat diferents pròrrogues.

De fet, el febrer de l’any passat l’ens comarcal va donar una pròrroga de quatre mesos a Comsa, però un cop passat el termini, les obres tampoc es van acabar. D’aquest nou termini ja farà un any. Després, a principis de la passada tardor, l’Ajuntament va detallar que esperava que les obres finalitzessin a final d’any.

Tot això ha provocat malestar per part dels veïns de la zona, que fa temps que reclamen més seguretat en els barris de Santa Eugènia i Can Gibert. A més, ha estat un tema recurrent en alguns plens municipals. En l’últim ple, celebrat el passat dilluns, el regidor socialista Josep Paluzié, va lamentar que la nova comissaria, «el projecte estrella de l’anterior mandat», encara «no té data de funcionament».

Adequació de l'entorn

Un cop s’hagin finalitzat aquestes actuacions per part de Comsa, la nova comissaria encara no estarà finalitzada. I és que el Consell Comarcal encara ha de licitar el contracte d’obres per l’adequació de l’entorn de l’edifici. L’ens comarcal ja ha tret l’anunci previ de la licitació, amb un preu de sortida de 262.949,73 euros. Tanmateix, la data prevista del procés de licitació era el passat 1 de juliol, i a hores d’ara aquesta licitació no s’ha fet afectiva.

Un cop adjudicat el contracte, l’empresa adjudicatària tindrà quatre mesos per dur a terme totes les actuacions. És per això, que l’Ajuntament detalla que «està previst» poder obrir la comissaria «el 2025». En tot cas, no especifica si serà a principis de l’any vinent o més cap a finals d’any.

L’adequació de l’entorn, quan es faci, consistirà a dur diferents treballs de construcció, principalment. En aquest sentit, està previst que es col·loquin diferents càmeres de videovigilància, a part d’altres materials. Altres actuacions secundàries seran treballs de paisatgisme en zones verdes, en parc i jardins.

