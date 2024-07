Amnistien a dos condemnats durant els aldarulls postsentència a Girona

L'Audiència ha amnistiat dos joves condemnats a 8 mesos de presó cadascun per haver llançat objectes contra la línia policial la nit del 17 al 18 d'octubre del 2019, una de les nits que hi va haver aldarulls a Girona en el marc de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes. La defensa dels dos processats, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, va demanar l'aplicació de l'amnistia. El tribunal els havia condemnat per atemptat a agents de l'autoritat i la secció tercera argumenta a la interlocutòria que és un dels delictes que la llei inclou com a amnistiable. Per això, l'Audiència declara extingida la responsabilitat penal dels dos encausats i cancel·la els antecedents dels fets.

El maig del 2022, la secció tercera de l'Audiència de Girona va condemnar els dos joves. Va ser un dels nombrosos judicis que hi va haver al Palau de Justícia contra encausats per presumptament haver participat en els disturbis postsentència a la ciutat. Els dos processats s'enfrontaven a 6 anys i 1 dia de presó. L'Audiència els va absoldre del delicte de desordres públics però els va condemnar a 8 mesos de presó cadascun per atemptat a agent de l'autoritat.

Arran de l'entrada en vigor de la llei, l'advocat de la defensa dels dos joves ha sol·licitat a l'Audiència l'aplicació de l'amnistia per als dos processats. La interlocutòria de la secció tercera exposa que és un dels supòsits que encaixa amb l'apartat d) de la llei, que enumera que s'amnistiaran els actes de desobediència, desordres públics, atemptat contra l'autoritat o els seus agents, resistència o "altres actes contra l'ordre i la pau pública" que s'haguessin fet amb el propòsit de recolzar el procés.

Per això, el tribunal declara l'extinció de la responsabilitat penal dels dos processats "en haver quedat amnistiats aquells actes en virtut dels quals va ser declarada la seva responsabilitat" i també acorda cancel·lar els registres, anotacions i antecedents, inclosos els policials, relacionats amb els fets.

Segons la sentència, la nit del 17 d'octubre del 2019 hi va haver una manifestació per protestar contra la sentència del Suprem que condemnava els líders independentistes i, un cop acabada, va començar a haver-hi enfrontaments entre alguns manifestants i la policia. El tribunal va concloure que cap a un quart d'una de la matinada, ja del dia 18, els dos processats van actuar amb la voluntat "d'atemptar contra la integritat dels agents dels Mossos d'Esquadra que formaven part de la línia policial i contra el principi d'autoritat" i van llançar objectes contra els antiavalots a l'alçada del carrer Cristòfol Grober.

Uns minuts després, segons la sentència, van tornar a fer llançaments contra la línia policial que, en aquell moment, es trobava al carrer Sèquia amb Marquès de Camps. L'Audiència va resoldre que els processats sabien que els objectes podien impactar contra els agents però remarcava que no s'havia pogut acreditar que lesionessin cap policia.

Al judici, els acusats es van desvincular de les protestes i van assegurar que ni tan sols van participar en la manifestació.