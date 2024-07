Girona intensifica el control de l’incivisme per deixar les escombraries fora dels contenidors

L’Ajuntament de Girona ha intensificat el control de l’incivisme per deixar les escombraries fora dels contenidors. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, els agents ambientals revisen aquells punts coneguts on s’acumulen més residus a la via pública per diferents raons. L’objectiu és conscienciar la ciutadania sobre els problemes de salubritat que poden provocar aquestes accions.

Per una banda, es controlen els contenidors de residus que es troben al límit del terme municipal. És habitual que aquests estiguin desbordats perquè gent de fora o del propi municipi que realitza el porta a porta hi llanci les escombraries, ja que normalment són zones amagades i amb poca afluència de persones. És el cas de l’estació de servei de Pont Major, els polígons de Domeny, Mas Xirgu o l’Avellaneda i diferents punts del barri de Pedret i de Girona Est. Dipositar residus en un contenidor o cubell diferent del que correspon segons el model de recollida de cada barri pot suposar una multa de fins a 600 euros.

També s’ha detectat que, en els barris on s’ha implementat recentment el porta a porta, la gent deixa les escombraries on abans hi havia un grup de contenidors. Alhora s’han localitzat diferents papereres amb bosses d’escombraries plenes que provoquen que el cubell es desbordi i la resta de gent no en pugui fer ús. En detectar aquests casos, els agents ambientals aixequen una acta a les persones que han realitzat la infracció. Deixar les escombraries fora dels contenidors o cubells pot comportar una sanció de fins a 600 euros i deixar-les a les papereres públiques o a qualsevol altre lloc que no siguin els punts de recollida de residus, 500 euros.

Per últim, es controlen aquelles zones que habitualment s’hi troben residus voluminosos com mobles, matalassos o electrodomèstics, una infracció que pot comportar una multa de fins a 12.000 euros. Cal recordar que es pot demanar de manera gratuïta la recollida de residus voluminosos en una zona propera a l’habitatge i en menys de 48 hores, es recullen els elements dipositats en el lloc pactat amb la deixalleria.

El 2023, els agents ambientals van aixecar 107 actes per deixar les escombraries fora dels contenidors, mentre que aquest 2024 n’han aixecat 23. Pel que fa a períodes anteriors, el 2022 es van aixecar 116 actes i el 2021, 402.