Girona millora la zona infantil de Grup Sant Daniel

L’Ajuntament de Girona ha finalitzat avui els treballs de millora de l’espai infantil del Grup Sant Daniel ubicat a l’extrem del carrer de l’Hortènsia. Aquest va ser un dels projectes escollits pels veïns i veïnes de la zona en el marc de la consulta dels pressupostos participats dels barris del 2019. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, les obres, que van començar dilluns passat i han anat a càrrec de l'empresa Benito Urban SLU., han tingut un cost de 25.794,94 euros

“Volem que tots els barris siguin protagonistes del procés de transformació urbana. Amb aquesta actuació dignifiquem el Grup Sant Daniel i retornem al barri un espai d'oci i socialització per a la mainada”, ha afirmat la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu i Displàs.

Les actuacions han consistit en la renovació del tancament perimetral i en l’ampliació i substitució d’alguns dels elements per jugar. En concret, s’ha subministrat i col·locat una tanca metàl·lica a tot el lateral del parc infantil, on hi ha el desnivell amb la pista esportiva.

Pel que fa a la zona de joc, s'ha retirat un gronxador que estava en mal estat i s’han col·locat dos jocs nous: un gronxador d'estructura metàl·lica amb un seient pla i l’altre de bressol i un multijocs adequat per a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys.